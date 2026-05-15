Hasiči zasahovali v Holíči: Horela časť strechy rodinného domu

HOLÍČ - Hasiči zasahovali vo štvrtok (14. 5.) v Holíči v okrese Skalica pri požiari časti strechy rodinného domu. Požiar, ktorý vznikol v dôsledku zvýšeného elektrického odporu, sa podarilo uhasiť. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
„Vykonaným prieskumom na mieste udalosti bolo zistené, že dymenie vychádza z priestoru nad strechou objektu. Pre prístup na strechu objektu bol použitý rebrík. Súčasne prebiehal aj prieskum termovíznou kamerou z vnútorných priestorov domu,“ priblížili hasiči.
Po výstupe na strechu hasiči zistili prítomnosť fotovoltických panelov, ktoré požiar nepoškodil. „Horela však vyvýšená časť steny objektu, kde bola umiestnená rozvodná skrinka s ističmi. Požiar zasiahol aj časť fasády vrátane zateplenia z polystyrénu,“ dodali. Odhadovaná výška škody je 3000 eur.