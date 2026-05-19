Polícia pátra po 14-ročnej Dominike z okresu Vranov nad Topľou: FOTO Nevideli ste ju?

ŽALOBÍN - Polícia pátra po 14-ročnej Dominike Kotľárovej zo Žalobína v okrese Vranov nad Topľou, ktorá je nezvestná od piatka 15. mája. Dievča odišlo po 13.00 h z domu na neznáme miesto a odvtedy o sebe nepodalo žiadne informácie. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Prešove Jana Ligdayová.
Nezvestná je štíhlej postavy, vysoká približne 150 centimetrov, má hnedé oči a čierne vlasy ostrihané po plecia. V čase odchodu mala na sebe čierne botasky, čierne legíny, tričko do pása a krátku mikinu, taktiež čiernej farby. Medzi jej zvláštne znamenia patria viaceré tetovania, napríklad „Dominika“ na krku, ruže na predlaktiach či nápisy „mom dad“ a „18.02.2025“ na hrudníku. Na ľavom ramene má vytetovaný profil tváre a prebodnuté srdce šípom.
„Akékoľvek poznatky k nezvestnej Dominike oznámte na Okresnom riaditeľstve PZ vo Vranove nad Topľou, respektíve na linke 158,“ uviedla hovorkyňa s tým, že informácie môže verejnosť poskytnúť aj prostredníctvom sociálnej siete polície.