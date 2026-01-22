Rekonštrukcia budovy stanice v Žiline by mohla začať v roku 2028

ŽILINA - Rekonštrukcia budovy železničnej stanice v Žiline by mohla začať v roku 2028. Na tlačovom brífingu pri príležitosti uvedenia zmodernizovaného žilinského železničného uzla to vo štvrtok uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj.
Rekonštrukcia pôvodnej staničnej budovy nebola súčasťou eurofondového projektu modernizácie železničného uzla. „Aktuálne sme v stave projektovej prípravy, konkrétne vo fáze výberu zhotoviteľa. Môj odhad je približne rok, rok a pol projektovania. Zhruba od roku 2028 by sme mohli začať so samotnými stavebnými prácami,“ skonštatoval Garaj.
Časť stanice je historickou pamiatkou
Trvanie stavebných prác generálny riaditeľ ŽSR odhadol na poldruha roka. „Časť stanice je historickou pamiatkou, takže tie práce budú náročné, ale očakávam, že v plnej prevádzke bude stanica opäť v horizonte rokov 2029 - 2030,“ dodal Garaj.
Modernizácia žilinského železničného uzla bola najväčšou investičnou akciou v histórii železničnej dopravy na Slovensku. Stavba má dĺžku asi 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Projekt bol financovaný z eurofondov. Modernizáciu železnice zabezpečovalo Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.