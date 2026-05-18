Pondelok18. máj 2026, meniny má Viola, zajtra Gertrúda

Raši rokoval so šéfom poľského Sejmu: V4 by mala pri obnove Ukrajiny ťahať za jeden povraz

predseda NRSR Richard Raši (vpravo) a predseda Sejmu Poľskej republiky Wlodzimierz Czarzasty počas spoločného brífingu po ich stretnutí na Bratislavskom hrade v Sále federácie Zobraziť galériu (2)
predseda NRSR Richard Raši (vpravo) a predseda Sejmu Poľskej republiky Wlodzimierz Czarzasty počas spoločného brífingu po ich stretnutí na Bratislavskom hrade v Sále federácie (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Vyšehradská skupina (V4) by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín V4 dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom poľského Sejmu Wlodzimierzom Czarzastym, ktorého prijal v pondelok v priestoroch Bratislavského hradu. Pre Poľsko sa podľa Czarzastého otvorila možnosť dôvernej spolupráce v rámci V4 po nedávnych maďarských voľbách.

VIDEO

Predseda Národnej rady SR R. Raši prijal predsedu Sejmu Poľskej republiky W. Czarzastého (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Raši pripomenul, že SR bude od 1. júla predsedať V4. „Naozaj by sme chceli, aj po všetkých zmenách, ktoré sa udiali po voľbách, ktoré prebehli, aby Vyšehradská štvorka ťahala za jeden povraz,“ vyhlásil s tým, že krajiny V4 vedia nastoľovať témy, v ktorých, keď budú mať rovnaké postoje, nebudú ignorované. „A vieme presadiť to, čo pomôže našim krajinám, ale vieme byť účastní aj všetkých veľkých projektov,“ dodal. Jednou zo spoločných tém môže byť podľa neho obnova Ukrajiny. „Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku práve preto, lebo sme priamymi susedami. Práve preto sa budeme snažiť podporovať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych finančných schém na podporu Ukrajiny,“ skonštatoval šéf slovenského parlamentu. Na obnove Ukrajiny sa vedia podľa neho podieľať naše firmy a môže to tiež výrazne pomôcť oblastiam na hranici s Ukrajinou.

„Možnosť solídnej, dôvernej spolupráce v rámci V4 sa pre nás otvorila vo chvíli, keď sa v Maďarsku po posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo,“ povedal predseda poľského Sejmu. „Zmysel fungovania Vyšehradskej skupiny sme nevnímali vtedy, keď jedna z týchto krajín, respektíve premiér tejto krajiny bol priateľom Putina, ktorého my považujeme za nepriateľa,“ zdôraznil. Verí, že v parlamentnej spolupráci pôjde V4 správnym smerom, k čomu je potrebná úzka spolupráca s EÚ. Takisto ako Raši zdôraznil, že krajiny môžu dosiahnuť oveľa viac vtedy, keď budú všetky štyri spolupracovať. V rámci povojnovej obnovy Ukrajiny vidí dôležitosť budovania infraštruktúry medzi Slovenskom, Ukrajinou a Poľskom. Dodal tiež, že na zasadnutie V4 by mal byť pozvaný aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.

Richard Raši
Zobraziť galériu (2)
Richard Raši  (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Slovenský parlament sa má zároveň pripojiť k iniciatíve Czarzastého o prijatí detí vojakov bojujúcich na Ukrajine. „Aby sme možno aj takto symbolicky vyjadrili podporu tým, ktorí v tomto konflikte, ktorý je hneď za našimi hranicami, výrazne trpia,“ skonštatoval Raši. Šéf poľského Sejmu bude v návšteve Slovenska pokračovať na bratislavskom Devíne, kde spolu s Rašim položí vence k pamätníku Brána slobody.

Viac o téme: Richard RašiPoľskoUkrajinaWlodzimierz CzarzastyVyšehradská skupina (V4)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Poľská armáda posilňuje vesmírny prieskum: Prevzala prvú zo šiestich prieskumných družíc
Zahraničné
Počet amerických vojakov v
Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži: Aj napriek rozhodnutiu Pentagónu
Zahraničné
poľský premiér Donald Tusk
Poľsko a Nemecko plánujú podpísať novú obrannú dohodu: Stanovili aj dátum
Zahraničné
Špionážne lietadlo nad Baltom!
Špionážne lietadlo nad Baltom! Poľsko považuje let za provokáciu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorene o láske, materstve aj živote, ktorý nie je vždy dokonalý: Dada Sz
Otvorene o láske, materstve aj živote, ktorý nie je vždy dokonalý: Dada Sz
Feminity TV
Konflikt nabral grády, Legolas BEZ servítky: Pri Tomášovi sa cítim, ako by som bol kus h*vna!
Konflikt nabral grády, Legolas BEZ servítky: Pri Tomášovi sa cítim, ako by som bol kus h*vna!
Prominenti
Predseda Národnej rady SR R. Raši prijal predsedu Sejmu Poľskej republiky W. Czarzastého
Predseda Národnej rady SR R. Raši prijal predsedu Sejmu Poľskej republiky W. Czarzastého
Správy

Domáce správy

Kontroverzný šéf jaskyniarov neprestáva
Kontroverzný šéf jaskyniarov neprestáva prekvapovať: Doteraz bežne dostupné miesto zamrežoval a natvrdo zamkol!
Domáce
FOTO Na Kysuciach zasahovali všetky
Na Kysuciach zasahovali všetky záchranné zložky: Zrážka piatich osobných áut si vyžiadala sedem zranených
Domáce
FOTO Zvolenčan čelí obvineniu zo
Zvolenčan čelí obvineniu zo zločinu obchodovania s ľuďmi a znásilnenia: Svoju družku dlhé mesiace týral
Domáce
POLICAJNÁ BRUTALITA Mučili mladíka, ústa mu zalepili a fotili si to! Šokujúce ZISTENIA, čo všetko si vytrpel
POLICAJNÁ BRUTALITA Mučili mladíka, ústa mu zalepili a fotili si to! Šokujúce ZISTENIA, čo všetko si vytrpel
Nitra

Zahraničné

Dodávky ruskej ropy do
Dodávky ruskej ropy do Indie neprestanú: Dillí odmieta brať ohľad na sankcie zo strany USA
Zahraničné
Ingo Gerhartz
Hrozivé varovanie veliteľa NATO: Východná Európa by sa mala pripraviť už teraz! Hrozí útok Ruska
Zahraničné
Irán zriadil nový úrad
Irán zriadil nový úrad na kontrolu Hormuzského prielivu: Lode musia platiť vysoké poplatky
Zahraničné
Irán reaguje na tvrdé
Irán reaguje na tvrdé podmienky USA: Trump hrozí zničením! Rozhovory stále pokračujú
Zahraničné

Prominenti

David Hasselhoff
Vážne obavy: David Hasselhoff vyzerá o 20 rokov starší, strhaný a pripútaný na invalidný vozík!
Zahraniční prominenti
Legolas v relácii Bez
Konflikt nabral grády, Legolas BEZ servítky: Pri Tomášovi sa cítim, ako by som bol kus h*vna!
Domáci prominenti
Victoria Beckham s manželom
Z Beckhamovcov sú už oficiálne miliardári! V porovnaní s ich nevestou sú ale stále chudáci!
Zahraniční prominenti
Vážna operácia Mokráňovej partnera:
Vážna operácia Mokráňovej partnera: Vybrali mu pľúca aj srdce... zákrok trval viac ako 7 hodín!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v
NEUVERITEĽNÝ objav: Nález v jaskyni mení všetko, čo sme si o neandertálcoch mysleli!
Zaujímavosti
Zabudnite na recenzie: Tieto
Zabudnite na recenzie: Tieto jednoduché triky vám prezradia najlepšiu taliansku reštauráciu
dromedar.sk
Luke Skywalker sa pozerá
Ako zo sci-fi: Vedci objavili 27 Star Wars planét! TOTO je na nich výnimočné
Zaujímavosti
TENTO trik používajú aj
TENTO trik používajú aj skúsení cestovatelia: Teraz sa budete cítiť oveľa bezpečnejšie a nezaplatíte ani cent!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: Zisti všetko, čo potrebuješ vedieť o slovenskej reprezentácii
hashtag.sk

Ekonomika

Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!

Šport

Mbappému, Bellinghamovi a Viníciovi sa končia zlaté časy: Mourinho sa vracia do Realu Madrid!
Mbappému, Bellinghamovi a Viníciovi sa končia zlaté časy: Mourinho sa vracia do Realu Madrid!
La Liga
Skvelá správa i pre Vladimíra Weissa: 26-ročný Prievidžan udivuje Česko úchvatnou produktivitou
Skvelá správa i pre Vladimíra Weissa: 26-ročný Prievidžan udivuje Česko úchvatnou produktivitou
Chance liga
MS V HOKEJI 2026 Slafkovského séria ovplyvňuje aj reprezentáciu: Naušovi sa ušla nevďačná úloha
MS V HOKEJI 2026 Slafkovského séria ovplyvňuje aj reprezentáciu: Naušovi sa ušla nevďačná úloha
Slováci
Neúspešná kvalifikácia na MS rozhodla o osude: Slovenská reprezentácia zostala bez trénera
Neúspešná kvalifikácia na MS rozhodla o osude: Slovenská reprezentácia zostala bez trénera
Hádzaná

Auto-moto

TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Prostredie práce
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Práca a voľný čas
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Hľadám prácu
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Koláče a torty
Piesok v šaláte? Ako na umývanie zeleniny (s humorom)
Piesok v šaláte? Ako na umývanie zeleniny (s humorom)
Rady a tipy

Technológie

Ruskí hackeri napojení na FSB prerobili malvér Kazuar. Už nefunguje ako obyčajný vírus, ale ako tichá špionážna sieť
Ruskí hackeri napojení na FSB prerobili malvér Kazuar. Už nefunguje ako obyčajný vírus, ale ako tichá špionážna sieť
Bezpečnosť
Európu môže čakať nočná mora. Dokázala by mesiac odolávať ruským vlnám dronov?
Európu môže čakať nočná mora. Dokázala by mesiac odolávať ruským vlnám dronov?
Moderná vojna a konflikty
Rusko dokončilo kľúčový reaktor RITM 200 pre nový jadrový ľadoborec. Má mu pomôcť ovládnuť arktickú trasu medzi Európou a Áziou
Rusko dokončilo kľúčový reaktor RITM 200 pre nový jadrový ľadoborec. Má mu pomôcť ovládnuť arktickú trasu medzi Európou a Áziou
Technológie
Tvoj Samsung Galaxy skrýva v kamere tajné menu, cez ktoré získaš väčšiu kontrolu nad fotkami. Takto ho odomkneš a upravíš veci, ktoré bežne nevidíš
Tvoj Samsung Galaxy skrýva v kamere tajné menu, cez ktoré získaš väčšiu kontrolu nad fotkami. Takto ho odomkneš a upravíš veci, ktoré bežne nevidíš
Návody

Bývanie

Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

David Beckham sa snaží zachrániť rodinu: Tiché gesto voči Brooklynovi, Victoria nikdy nečakala, že konflikt zájde tak ďaleko
Zahraničné celebrity
David Beckham sa snaží zachrániť rodinu: Tiché gesto voči Brooklynovi, Victoria nikdy nečakala, že konflikt zájde tak ďaleko
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kontroverzný šéf jaskyniarov neprestáva
Domáce
Kontroverzný šéf jaskyniarov neprestáva prekvapovať: Doteraz bežne dostupné miesto zamrežoval a natvrdo zamkol!
Ingo Gerhartz
Zahraničné
Hrozivé varovanie veliteľa NATO: Východná Európa by sa mala pripraviť už teraz! Hrozí útok Ruska
Andreja poslal súd do
Domáce
PEKLO po zoznámení cez internet: Andrej spútal ženu reťazami a uniesol, väznil ju v kufri auta! Desivé DETAILY
Bodka za kauzou langoš?!
Domáce
Bodka za kauzou langoš?! Finančná správa si priznala chybu, TAKTO to bolo: Predajca lagošov s odvolaním uspeje

Ďalšie zo Zoznamu