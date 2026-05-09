Sobota9. máj 2026, meniny má Roland, zajtra Viktória

Spor medzi Tarabom a Stohlovou: Poslankyňa PS kritizuje ministra za SUCHO! Ten jej posiela štipľavý odkaz

BRATISLAVA - Slovensko má za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. Opozícia pritom ukazuje prstom na ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS). Vyčíta mu, že kým meteorológovia upozorňuje, že polovica krajiny čelí významnému suchu, minister organizuje oslavné tlačovky, sociálne siete plní ľúbivými videami a nahráva svoj slávny podcast. Taraba tento úder vracia.

Do Tarabu sa pre sucho kncom týždňa pustila poslankyňa za opozičné PS Tamara Stohlová. Ministra vyzýva, aby pre sucho okamžite inicioval zvolanie krízového štábu. „Situácia sa zhoršuje, predpoveď je negatívna a voda z kohútika už nemusí byť samozrejmosťou. Minister Taraba pritom systematicky hazarduje so strategickými zdrojmi pitnej vody po celom Slovensku,“ dodala Stohlová, pričom upozornila na oslabovanie ochrany vodného zdroja Starina pri zonácii Národného parku Poloniny, pitnej nádrže Málinec pri výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne a Vrakunskú skládku, ktorá ohrozuje zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove. „Taraba musí konať. Mal by sa konečne začať správať ako vicepremiér a minister, ktorý má tieto veci na starosti. Vyzývam ho, aby okamžite inicioval zvolanie krízového štábu, kde sa všetci, ktorých sa sucho týka, majú koordinovať a navrhnúť riešenia,“ povedala Stohlová.

Poslanec NR SR Michal Sabo (PS) zasa upozornil na možný nárast cien potravín. „Nie je ťažké si domyslieť, že pri nízkej úrode potraviny lacnejšie nebudú. Nejde len o úrodu, ale aj o dodávky vody a bezpečnosť obyvateľstva. Pripájam sa k výzve, na mieste je okamžité zvolanie krízového štábu. Situácia je príliš vážna na to, aby sme strácali čo i len ďalší deň nečinnosťou,“ povedal. 

Taraba odkazuje, že nemá moc rozkazovať prírodným javom 

Reakcia ministra životného prostredia na sebe nenechala dlho čakať. "Ona ma obvinila z toho, že neviem zabrániť tomu, aby nebolo takto teplo," povedal Taraba vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.  Opozičnej poslankyni dal ale prekvapivo za pravdu. "V tomto má pravdu. Toto je asi prvá, v ktorej sa zhodneme, že nemám túto moc ani keď som minister životného prostredia, aby som prikazoval prírodným javom," odkázal Taraba.

Taraba zároveň poukázal na to, že jeho rezort vyčistil stovky vodných tokov. Ako po takomto čistení vyzerá jeden z nich, ukázal vo videu dokonca osobne. "Bolo to celé zarastené a teraz cez neho tečie voda. Robiť to môžeme len vďaka tomu, že prešiel zákon, ktorý som navrhol, aby štátny podnik mohol takto čistiť potoky pre lepšie spriechodnenie vody počas celého roka," povedal. „Doteraz sa čistiť mohlo iba v novembri, keď sa k takýmto kanálom nevedela dostať ani technika," dodal. Podľa jeho slov Stohlová bojovala proti zákonu, na základe ktorého môžu tieto potoky čistiť. "Hovorila, že z ekologického hľadiska je to pomaly zločin a žalovali v Európskej komisii. Takže napríklad pani Stohlová, toto robíme," odkázal opozičnej poslankyni z PS.

To však nebol z jeho strany koniec. "Podporili sme 144 obciam vodozádržne opatrenia. To je to, čo ona tak nekompetentne nazýva napríklad, že sú to jazierka. Nie sú to jazierka, lebo aj Liptovská Mara je potom jazierko," povedal.

Podľa ministra tiež obce rozbíjajú vyasfaltované plochy a nahrádzajú ich vodopriepustnými materiálmi, aby sa voda v krajine udržala čo najdlhšie. "Koľko priehrad by Progresívne Slovensko a pani Stohlová na Slovensku postavili, keď nenávidia tieto projekty, keď nenávidia tieto diela, keď najradšej by všetko vyhodili do vzduchu?" pýta sa na záver. 

