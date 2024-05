Stroj, ktorým letel aj štátny tajomník Filip Kuffa, sa zrútil v Tatrách! Očití svedkovia opísali, čo sa dialo

(Zdroj: Facebook/ This Is Slovakia/ Viktor Beránek, Topky/Ramon Leško)

archívne video

Leteli sme normálne v súlade so zákonom, tvrdí Kuffa (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Záchranárov zalarmovali očití svedkovia, ktorí pád vrtuľníka videli. „Po neodkladnom vzlete smerovali záchranári priamo k miestu udalosti. Z paluby lokalizovali spadnutý vrtuľník, ktorý sa nachádzal približne 150 metrov od chaty. Lekárka bola vysadená priamo do terénu pomocou lanovej techniky. Tri osoby z vrtuľníka sa nachádzali v starostlivosti personálu chaty. Dve osoby boli nezranené, jedna osoba utrpela úraz hlavy a odreniny po tele. Lekárka mu na mieste poskytla primárne ošetrenie a následne bol 48-ročný pacient preložený na palubu vrtuľníka, ktorý medzitým pristál na ploche pri chate. V stabilizovanom stave, s úrazom hlavy bol letecky transportovaný na centrálny príjem popradskej nemocnice,“ uviedla letecká záchranná služba.

(Zdroj: Facebook/ This Is Slovakia/ Viktor Beránek)

Ako sa neskôr ukázalo, išlo o stroj Robinson R44 Raven s registračnou značkou OK-STR, na ktorom nedávno lietal nad Malou Fatrou štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa. Kuffa v čase pádu lietadla na palube nebol. "Oslavovali sme postavenie novej kadibúdky, keď sme zbadali vrtuľník. Neboli dobré letové podmienky, tušil som, že to zle dopadne,“ povedal chatár Viktor Beránek. Upozornil na to Denník N. Vrtuľník stratil výkon a dopadol na snehové pole, čo bolo podľa Beránka šťastie. „Ak by dopadol na skaly, mohlo to horšie dopadnúť,“ povedal.

Ľudia vyskákali zo stroja, jedným z nich bol jaskyniar Igor Pap, ktorý zverejnil video z letu Filipa Kuffu. Druhým bol Aleš Hrebík z veterného tunela Hurricane Factory Tatralandia. Podľa Beránka boli celí od medu. „Boli vraj nakúpiť med v Žakovciach,“ uviedol.

(Zdroj: Facebook/ This Is Slovakia/ Viktor Beránek)

Kuffa mal pred časom helikoptérou letieť bez povolenia ponad najprísnejšie chránené územia Malej Fatry, čím sa mali ohroziť napríklad hniezdiace vzácne vtáky. Za tento svoj krok bol ostro kritizovaný opozíciou, ktorá kvôli tomu zvolala aj mimoriadne rokovanie pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Podpredsedníčka výboru Tamara Stohlová (PS) hovorila o porušení legislatívy a vyzývala ministra životného prostredia, aby Kuffu z funkcie odvolal. Výbor však uznesenie k tejto veci nakoniec neprijal. Sám Kuffa argumentoval tým, že šlo o pracovný let v súvislosti so zonáciou a k porušeniu zákona nedošlo.