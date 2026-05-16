Napätie na ostrove Anjouan: Pri strete s bezpečnostnými zložkami zahynul jeden demonštrant

MORONI - Jeden človek v sobotu zahynul a päť ďalších sa zranilo pri strete demonštrantov s bezpečnostnými zložkami na ostrove Anjouan v Indickom oceáne, ktorý je súčasťou Komorských ostrovov. Protesty v krajine trvajú už niekoľko dní a vyvolali ich vysoké ceny palív v dôsledku vojny na Blízkom východe. Píše agentúra Reuters a AFP.
Konflikt vypukol po stretnutí starostu mesta Mirontsy so združením rybárov, ktoré od stredy štrajkuje na protest proti rastúcim cenám pohonných hmôt. V niektorých mestách demonštranti zablokovali ulice kameňmi. Podľa miestneho sudcu, ktorý pre agentúru AFP hovoril pod podmienkou anonymity, bol zrejme postrelený mladík, keď sa skupina „pokúsila odzbrojiť“ policajtov, ktorí odstraňovali bariéry v ulice v meste Mpage.
Vláda s odvolaním sa na konflikt na Blízkom východe nedávno zvýšila ceny nafty o 46 percent a ceny benzínu o 35 percent. Pracovníci v doprave a obchodníci v reakcii ochromili verejnú dopravu v hlavnom meste Moroni a podľa Národnej komisie pre ľudské práva bolo od začiatku štrajku zadržaných 39 ľudí. Vláda v snahe zmierniť napätie oznámila obmedzenie služobných ciest a zníženie colných poplatkov o 40 percent.