ANKETA A vy ho máte ako radi? Analytici ukázali najoblúbenejšie príchute langošov! TÁTO verzia úplne kraľuje

BRATISLAVA - Zrejme naskloňovanejšie jedlom tohto týždňa je langoš. Môže za to kauza pokuty od finančnej správy pre malú prevádzku v obci Kvetoslavov za chýbajúci mäkčen. Téma inšpirovala aj analytikov, ktorí sa rozhodli zamerať na netradičnú štatistiku - pozreli sa na to, akú príchuť majú Slováci najviac v obľube.
Inštitút finančnej politiy na základe údajov zo systému eKasa vytvoril štatistiku najblúbenejších príchutí, po ktorých Slováci siahajú, keď ide o langoše. Čísla ukázali, že najobľúbenejší je bezkonkurenčne klasický cesnakový langoš. "Smotanový langoš mierne vedie nad langošom s kečupom, počas leta je však kečup populárnejší," zhodnotili.
Na Slovensku sa ročne predá viac ako 640-tisíc langošov, na odbyt idú najmä počas letných mesiacov.
A čo vy? S čím máte najradšej langoš?
