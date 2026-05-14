Premiér a ministerstvo mlčia: Opozícia kritizuje vládu! Po útoku pri slovenských hraniciach nič nespravila

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje vládu za nečinnosť po útoku v Zakarpatskej oblasti pri slovenských hraniciach. Považuje ho za bezpečnostné ohrozenie občanov Slovenska.
„Vyzývam Roberta Fica, aby sa okamžite postavil za slovenské záujmy a za našu bezpečnosť. Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca, Slovensko mlčí. Premiér mlčí. Ministerstvo zahraničných vecí mlčí,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka. Dodal, že útok v blízkosti slovenských hraníc sa udial len niekoľko dní po návšteve predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Moskve, kde mal odovzdať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nejaký odkaz.
Bývalý minister vnútra a poslanec NR SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) upozornil, že útoky Ruska nikdy neboli bližšie slovenskému územiu ako v súčasnosti. „Drony zasiahli mesto Užhorod. Je to len malý kúsok od hraníc so Slovenskom. Stačí veľmi málo, aby tie drony preleteli na naše územie a ohrozili dediny a mestá na východnom Slovensku,“ vyhlásil. Zároveň kritizoval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za to, že namiesto riešenia bezpečnostnej situácie robí politickú kampaň. Hnutie zároveň vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho, aby začal konať ako hlavný veliteľ ozbrojených síl.
Ku kritike sa pridala aj SaS. Strana uviedla, že Rusko útokmi v tesnej blízkosti slovenských hraníc ohrozuje nielen na Ukrajine žijúcu slovenskú menšinu, ale aj priamo územie SR. Podľa SaS by vláda mala jasne protestovať proti týmto praktikám. Dodala, že šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) síce útok odsúdil, avšak nová maďarská vláda mu dala lekciu nielen z pohotovosti, ale aj z toho, ako sa postaviť za svoj národ.
Podľa predsedu KDH Milana Majerského je prirodzené, že ľudia na východe Slovenska v súvislosti so situáciou cítia strach a neistotu. „Kde je dnes vláda? Prečo okamžite nezasadá Bezpečnostná rada štátu? Kde je premiér a minister obrany? Neprešiel ani týždeň od poklony Roberta Fica Putinovi a už máme útoky priamo pri našich hraniciach,“ uviedol na sociálnej sieti.
Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu (13. 5.) najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Drony mali byť zachytené v ukrajinskom vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc. SR v reakcii na útok z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavrela všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.