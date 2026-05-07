SaS kritizuje projekt Na vlastnej koži: Rezort vnútra obvinenia odmieta

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS kritizuje kampaň ministerstva vnútra (MV) Na vlastnej koži. Podľa SaS ide o neprofesionálny a potenciálne škodlivý projekt, ktorý namiesto prevencie kyberšikany, užívania drog či týrania zvierat traumatizuje deti. MV SR kritiku odmieta a tvrdí, že projekt nevznikol s cieľom deti strašiť ani ich vystavovať nevhodnému obsahu, ale jeho cieľom je modernou a zrozumiteľnou formou upozorniť mladých ľudí na reálne riziká, s ktorými sa stretávajú v online priestore aj v bežnom živote.
SaS žiada zrušenie tejto kampane, respektíve jej radikálnu úpravu. Podľa poslankyne Národnej rady SR za SaS Martiny Bajo Holečkovej vyzýva odborná verejnosť už po pár dňoch od spustenia kampane školy a rodičov, aby sa na podujatí nezúčastňovali. „Prevencia v poňatí ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) znamená doslovne strašenie detí. Hovoriť, že kamión, v ktorom deti prežijú otrasný zážitok, nie je kamiónom strachu, ale kamiónom odvahy, môže povedať len niekto, kto absolútne ignoruje odbornú diskusiu a expertov v školstve,“ dodala.
SaS žiada stopku kontroverznej kampani
Rezort vnútra podotkol, že aj v zahraničí fungujú projekty založené na zážitkovej a interaktívnej forme prevencie. „Príkladom je projekt Revolution Train, ktorý prostredníctvom multimediálneho priestoru pracuje s témou drogovej prevencie práve cez audiovizuálny zážitok a následnú odbornú diskusiu s mladými ľuďmi,“ priblížil odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR. Doplnil, že po prvých zastávkach kampane eviduje pozitívnu spätnú väzbu zo strany škôl, pedagógov, rodičov aj študentov.
Holečková upozornila aj na náklady projektu. „V čase, keď na školách chýbajú peniaze na platy učiteľov, školských psychológov a od septembra má chýbať až 20 percent asistentov, vyhodí minister Eštok za túto roadshow 744.000 eur. Obstarávanie bolo spustené 2. apríla, zmluva uzavretá 14. apríla a dodanie kamióna už 30. apríla. Kritériá spĺňala len jedna firma. Budeme žiadať zverejnenie referencií a preveríme, či nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,“ dodala poslankyňa.
Ministerstvo považuje za neférové spájať preventívny projekt s témou platov učiteľov alebo financovania školstva. „Prevencia v oblasti drog, kyberšikany a týrania zvierat medzi mladými ľuďmi je dôležitou úlohou štátu. Ochrana detí pred rizikovým správaním nemôže byť zľahčovaná ani spochybňovaná politickými či aktivistickými argumentmi. Náklady na riešenie dôsledkov sú pritom omnoho vyššie ako investícia do prevencie,“ zdôraznil rezort s tým, že projekt je realizovaný transparentne a v súlade s platnou legislatívou.
Sporné posolstvá kampane pre deti
SaS kritizuje aj posolstvo kampane, ktoré podľa nich znie „Nebuď slepý. Nebuď hluchý. Zaži to na vlastnej koži.“ „Pán minister, nikto si nevybral, či chce byť nevidiaci alebo nepočujúci. Toto nie je voľba, to je súčasť života,“ uviedla predsedníčka Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlana Sithová. Ministerstvo v reakcii odmieta, že by projekt akýmkoľvek spôsobom zosmiešňoval alebo útočil na osoby so zdravotným znevýhodnením. „Takéto interpretácie považujeme za účelové a vytrhnuté z kontextu,“ dodalo.
Sithová zároveň podotkla, že kampaň využíva prvky, ktoré môžu byť zdrojom traumatizácie či šoku detí - vizuálne pomôcky s obrázkami týraných zvierat a simulácie užívania drog. Audiovizuálne prvky v kontajneri podľa MV SR predstavujú kreatívny nástroj, ktorého úlohou je vzbudiť pozornosť mladých ľudí a otvoriť diskusiu o vážnych spoločenských témach. „Kľúčová preventívna práca prebieha najmä mimo kontajnera, kde s deťmi diskutujú vyškolení preventisti a odborní zamestnanci,“ dodal rezort.