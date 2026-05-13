Strategické partnerstvo s Kórejskou republikou prináša nové príležitosti

BRATISLAVA - Kórejská republika patrí medzi najvýznamnejších ázijských investorov na Slovensku a strategické partnerstvo oboch krajín vytvára priestor na ďalší rozvoj spolupráce v kľúčových oblastiach. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) počas stredajšieho rozlúčkového prijatia veľvyslanca Kórejskej republiky Byeongdo Leeho. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou majú dnes strategický rozmer a sú dôležité tiež pre posilnenie našej prítomnosti v indopacifickom regióne. Oceňujeme, že sa nám v ostatných rokoch podarilo zintenzívniť politický dialóg a vytvoriť priestor na užšiu spoluprácu predovšetkým v hospodárstve, inováciách či moderných technológiách. Práve tieto oblasti budú určovať budúcu konkurencieschopnosť našich ekonomík,“ zdôraznil Blanár a vyzdvihol prínos odchádzajúceho veľvyslanca, ktorý v Bratislave pôsobil od marca 2022.
Vzťahy posilnil summit v Soule
Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že k povýšeniu vzťahov na strategické partnerstvo došlo počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Soule v septembri 2024. V rámci pôsobenia aktuálneho juhokórejského veľvyslanca na Slovensku sa zároveň obnovila intenzita kontaktov na vysokej politickej úrovni, čo potvrdila aj oficiálna návšteva Blanára v Kórejskej republike ešte v máji 2024.
Významným pilierom bilaterálnych vzťahov je podľa neho obchodná výmena, ktorá vlani presiahla 5,3 miliardy eur. Na Slovensku momentálne pôsobí vyše 100 kórejských spoločností predovšetkým v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, ktoré zásadne prispievajú k zamestnanosti, rozvoju priemyselnej výroby a zapojeniu SR do globálnych dodávateľských reťazcov. Partneri preto na rokovaní potvrdili záujem pokračovať v rozvoji hospodárskej spolupráce a investičných aktivít najmä v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou.
Slovensko chce viac inovácií
„Slovensko chce zostať stabilným, konkurencieschopným a predvídateľným partnerom pre juhokórejských investorov a technologické spoločnosti. Záujem máme nielen o nové investície, ale tiež o posilňovanie diskusie vo výskume, vývoji a inováciách,“ dodal Blanár s tým, že s veľvyslancom Leem hovorili tiež o záujme Slovenskej republiky pristúpiť k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) s cieľom posilniť angažovanosť Slovenska v Ázii a aktívnejšie podporovať mier a stabilitu v regióne.