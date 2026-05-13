Prešovskí policajti si posvietili na taxikárov: Padali pokuty a riešili aj nelegálne zamestnávanie

PREŠOV - Polícia v Prešovskom kraji počas dvojdňovej dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na taxislužby skontrolovala 415 vodičov a odhalila desiatky porušení predpisov vrátane jedného vodiča pod vplyvom alkoholu. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Akcia sa uskutočnila 8. a 9. mája za účasti policajtov viacerých zložiek, príslušníkov finančnej správy a zamestnancov inšpektorátu práce. Z celkového počtu kontrolovaných bolo 204 vodičov taxislužieb, 13 štátnych príslušníkov tretích krajín a traja občania Európskej únie.
Policajti zaznamenali 31 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odhalili tri podozrenia na nelegálne zamestnávanie, štyri priestupky podľa zákona o pobyte cudzincov a štyri porušenia zákona o cestnej doprave. Počas akcie riešili aj jeden trestný čin, v jednom prípade zadržali osvedčenie o evidencii vozidla a zaznamenali aj telefonovanie vodiča počas jazdy. Vykonali celkovo 415 dychových skúšok a dva skríningové testy na omamné a psychotropné látky. Jeden vodič osobného motorového vozidla nafúkal menej ako jedno promile alkoholu.
Polícia apeluje na všetkých vodičov taxislužieb aj ostatných účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá, jazdili zodpovedne a neohrozovali bezpečnosť na cestách. „Každé porušenie zákona môže mať vážne následky nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov premávky,“ dodala polícia.