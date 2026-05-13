Stíhačky F-16 nad Bratislavou odštartovali historicky najväčší ročník obranného veľtrhu IDEB Defence & Security 2026

Vojenské pocty, štátna hymna a formácia unikátnej leteckej techniky nad hlavným mestom — tak sa dnes dopoludnia otvoril 12. ročník medzinárodného veľtrhu obrany a bezpečnosti IDEB Defence & Security 2026 v Incheba Expo Bratislava. Slávnostná ceremónia sa uskutočnila za účasti najvyšších predstaviteľov slovenského štátu a ministrov obrany z piatich krajín sveta. Veľtrh, ktorý potrvá do 14. mája, prichádza v historicky najväčšom a najambicióznejšom rozsahu vo svojej histórii.
Formácia, ktorú Bratislava ešte nevidela
Otváraciu ceremóniu sprevádzali úplné vojenské pocty a prelet formácie Ozbrojených síl SR nad kongresovým centrom Incheba. Ako prvé preleteli dva viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk vo výške 100 metrov rýchlosťou do 200 km/h, za nimi taktické transportné lietadlo Spartan C-27J vo výške 150 metrov rýchlosťou 360 km/h. Záver formácie patrí pýche slovenského neba — dvom najmodernejším stíhačkám F-16 Block 70, ktoré preleteli vo výške 150 metrov rýchlosťou 650 km/h. Ide o technologicky najnovšie stíhačky slovenskej armády, ktorých primárnym poslaním je ochrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky.
Najvyšší štátni predstavitelia a ministri obrany z piatich krajín
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko, podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Na ceremónii nechýbal ani podpredseda vlády a minister obrany Českej republiky Jaromír Zůna, minister obrany Azerbajdžanu generálplukovník Zakir Hasanov spolu s ministrom obranného priemyslu Azerbajdžanu Vugarom Mustafayevom, minister obrany Severného Macedónska Vlado Misajlovský, štátny tajomník Ministerstva národnej obrany Vietnamu generálporučík Phạm Hoài Nam a zástupca náčelníka Generálneho štábu národnej armády Moldavska brigádny generál Sergiu Voina.
Zastúpené boli aj delegácie z Albánska, Čiernej Hory, Chorvátska, Francúzska, Izraelu, Južnej Kórey, Maďarska, Moldavska, Poľska, Švédska a Talianska.
Rekordné čísla, rekordný ročník
Na výstavnej ploche 17 626 metrov štvorcových sa predstavuje viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom ide o nárast počtu vystavovateľov o 50 percent, výstavnej plochy o 45 percent a zastúpených krajín o viac ako 41 percent.
SAFE — európska iniciatíva prvýkrát na Slovensku
Významnou témou tohto ročníka je európska iniciatíva SAFE, prezentovaná na veľtrhu po prvýkrát. Ide o nový finančný nástroj Európskej únie zameraný na posilnenie bezpečnostných kapacít a modernizáciu priemyslu, ktorý predstavuje kľúčovú príležitosť pre slovenské firmy zapojiť sa do veľkých európskych projektov.
„V období, keď sa geopolitická situácia mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým, nadobúdajú témy obrany, bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce ešte väčší význam. Tento rok sme dosiahli míľnik, ktorý jasne dokazuje, že Slovensko si čoraz výraznejšie upevňuje svoje postavenie na mape európskeho obranného a bezpečnostného priemyslu," uviedol Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ Incheba, a. s.
Veľtrh IDEB Defence & Security 2026 sa koná pod odbornou záštitou Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR. Podujatie potrvá v bratislavskej Inchebe do 14. mája 2026.
