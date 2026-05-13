Brutálna lúpež v Komárne: Ozbrojení muži zviazali štyroch ľudí a ukradli tisíce e-cigariet

KOMÁRNO - Vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) začal trestné stíhanie vo veci za zločin lúpeže v prípade prepadu skladu v Komárne. Sklad prepadli v utorok 12. mája ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia. Vec prevzala výjazdová skupina odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Nitre, informovala polícia.
Páchatelia počas prepadu skladu pod hrozbou použitia zbrane zviazali štyroch ľudí, ktorým odcudzili osobné veci. Zo skladu ukradli veľké množstvo elektronických cigariet a z miesta ušli. Všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch, potvrdilo Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre.