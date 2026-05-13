TRAGÉDIA na rybačke! V Nórsku sa prevrátil čln s turistami: TRAJA mŕtvi, zahynul aj Slovák Igor (†60)

SMØLA – Rybačka pri západnom pobreží Nórska sa skončila obrovským nešťastím, ktoré zasiahlo Slovensko aj susedné Česko. Ministerstvo zahraničných vecí SR oficiálne potvrdilo, že jednou z troch obetí tragédie v oblasti ostrova Smøla je slovenský občan Igor Jarolín.
Trojica mužov sa v nedeľu nevrátila z výletu na prenajatom člne v dohodnutom čase. Po rozsiahlej pátracej operácii, do ktorej Nóri nasadili vrtuľníky, pobrežnú stráž aj dobrovoľníkov, prišiel mrazivý nález. Okolo 1:30 hod. v noci lokalizovali záchranári prevrátenú loď a následne našli vo vode telá troch mužov bez známok života.
Smrť slovenského občana potvrdil aj náš rezort diplomacie s tým, že veľvyslanectvo v Štokholme je v kontakte s príbuznými zosnulého. „Z dôvodu ochrany osobných údajov sa k prípadu nemôžeme detailnejšie vyjadrovať,“ dodalo ministerstvo.
Zosnulý Igor bol známy nielen ako vášnivý rybár, ale najmä ako dlhoročný folklórny muzikant. Jeho náhly odchod vyvolal vlnu smútku v jeho rodnej obci aj v širokom okolí, kde sa venoval rozvoju ľudovej hudby.
Okrem slovenského občana prišli pri incidente o život aj dvaja turisti z Českej republiky. „Môžeme s ľútosťou potvrdiť úmrtie dvoch českých občanov v Nórsku. Naša ambasáda v Osle je v kontakte s miestnymi úradmi i rodinami zomrelých,“ uviedol hovorca českej diplomacie Adam Čörgő.
Vyšetrovanie je na začiatku
Presné príčiny prevrátenia člna zatiaľ nie sú známe. Vedúci záchrannej služby Andreas Bull pre agentúru AFP uviedol, že muži boli vo vode pravdepodobne niekoľko hodín predtým, než ich záchranári objavili. Nórska polícia už začala vypočúvať svedkov – ostatných členov rybárskej skupiny, ktorí boli v tom čase na iných lodiach.