Slávni herci čelia žalobe: Fúha, poriadne si zavarili!

MIAMI - Americkí herci Matt Damon a Ben Affleck čelia žalobe za ohováranie v súvislosti so svojím najnovším thrillerom Rána (The Rip). Podľa žaloby scenár obsahuje príliš veľa skutočných udalostí, ktoré sa miešajú s fikciou, čo poškodzuje osobnú a profesijnú povesť dvoch floridských policajtov, informoval dnes server NBC News.
Jason Smith a Jonathan Santana, seržanti z úradu šerifa okresu Miami-Dade, podali začiatkom mája žalobu na federálnom súde v Miami na spoločnosť Artists Equity, filmovú produkčnú firmu vlastnenú Affleckom a Damonom. Zo súdnych dokumentov nie je jasné, aké vysoké odškodnenie požadujú, žiadajú však kompenzáciu aj preplatenie nákladov na právne zastúpenie. Zároveň sa domáhajú verejného ospravedlnenia a odstránenia obsahu.
Film Rana predstavuje Afflecka a Damona ako juhofloridských policajtov, ktorí v dome nájdu milióny dolárov. Časti filmu boli inšpirované skutočným prípadom z roku 2016, keď polícia v dome v meste Miami Lakes našla viac ako 21 miliónov dolárov spojených s dílerom marihuany. Damon a Affleck pri propagácii filmu uviedli, že príbeh je voľne inšpirovaný rozprávaním kapitána Chrisa Casiana z policajného oddelenia Miami-Dade, ktorý pri filme pôsobil ako technický poradca.
Damon v januárovom rozhovore s agentúrou AP povedal, že s Affleckom trávili čas s Casianom aj ďalšími detektívmi z protidrogového oddelenia, aby sa na úlohy pripravili. "Chceli sme naozaj pochopiť, ako tie vzťahy a dynamika medzi nimi fungujú," uviedol Damon. "Tieto jednotky veľa držia pri sebe, pretože si navzájom doslova zverujú životy do rúk a robia extrémne nebezpečnú prácu," dodal.
Právnik spoločnosti Artists Equity odmietol AP v pondelok poskytnúť komentár. V odpovedi na predžalobnú výzvu z 19. marca však právnička spoločnosti Leita Walkerová uviedla, že film si nekladie za cieľ rozprávať skutočný príbeh daného incidentu ani zobrazovať skutočné osoby. Podľa nej to napokon výslovne uvádza aj upozornenie v úvode. Hoci Smith a Santana vo filme nie sú menovaní a nijako sa nepodieľali na jeho produkcii, žaloba tvrdí, že Santana bol hlavným detektívom povereným skutočným prípadom a Smith seržantom, ktorý viedol vyšetrovací tím.
Podľa žaloby použitie skutočných detailov z prípadu vyvoláva dojem, že filmové postavy sa úplne zakladajú na skutočných policajtoch. Žaloba ďalej uvádza, že to medzi priateľmi, rodinnými príslušníkmi i kolegami vyvolalo dojem, že sa žalobcovia dopustili trestných činov zobrazených vo filme. Snímka Rána z dielne režiséra Joea Carnahana v januári debutovala na Netflixe a na portáli csfd.cz má hodnotenie 70 percent.