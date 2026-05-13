Šokujúci pohľad na Demi Moore: Preboha, stráca sa pred očami... Trčia jej len kosti

CANNES - Demi Moore opäť dokázala, že na červenom koberci vie upútať všetky pohľady. Tentoraz však pozornosť nevyvolal len jej glamúrny outfit, ale aj búrlivá diskusia o jej vzhľade, ktorá sa okamžite rozprúdila na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo jedni herečku obdivujú za jej eleganciu a formu, iní neskrývajú obavy z jej výrazne štíhlej postavy.
Demi Moore sa objavila na otvorení 79. ročníka filmového festivalu v Cannes. Herečka, ktorá je tento rok členkou festivalovej poroty, dorazila na červený koberec v trblietavých bezramienkových šatách doplnených luxusnými šperkami. Popri obdive k jej elegantnému vzhľadu sa na sociálnych sieťach rozprúdila aj diskusia o jej výrazne štíhlej postave.
Niektorí komentujúci vyjadrili prekvapenie nad jej vzhľadom a tvrdili, že pôsobí chudšie než kedykoľvek predtým. „Milujem Demi Moore. Vyrastala som pri jej filmoch, ale naozaj by som ju rada videla s trošku plnšou postavou," napísala istá fanúšička. „Príliš chudá… ‚body positivity‘ sú len prázdne reči. Toto nie je zdravé telo. Nie je dobrým príkladom…“ pridala sa zase ďalšia. „To vôbec nie je pekné. Prestaňme normalizovať extrémnu chudosť!“ znel zase iný komentár.
Aj ľudia si všimli to, že sa stráca pred očami a vytŕčajú jej len kosti. Festival v Cannes tradične patrí k najsledovanejším spoločenským udalostiam roka, kde celebrity predstavujú nielen nové filmové projekty, ale aj výrazné módne kreácie. Tento rok sa na podujatí objavia aj mená ako Scarlett Johansson, Adam Driver či Miles Teller.
