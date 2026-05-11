Znalec o psychike útočníka z masakra na Spiši: Samuel trpí poruchou osobnosti! Psychofarmaká mu vraj nezaberajú

PEZINOK - V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, vypovedal v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku znalec z odboru psychiatrie. Ten podrobne rozobral duševný stav obžalovaného Samuela S. v dobe spáchania skutku, ako aj v súčasnosti. Neskôr sa čítali aj znalecké posudky.
Podľa znalca sa u obžalovaného v čase spáchania skutku prejavila osobnosť plná konfliktov. Samuel S. trpí podľa znalca poruchou osobnosti s oslabenou reguláciou emócií a myslenia. Motivácia skutku u obžalovaného vyplývala podľa znalca z osobnostných predispozícií, nešlo o chorobnú motiváciu.
U Samuela S. sa podľa znalca naďalej prejavuje nenávistný vzťah voči ženám. Takisto chápe zmysel svojho konania. V súčasnosti je podľa znalca Samuel S. nebezpečný najmä voči sebe. Taktiež si myslí, že zo psychiatrického hľadiska vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody by bol stav Samuela S. ovplyvniteľný.
Znalec zdôraznil, že podľa jeho názoru obžalovaný nešiel v deň skutku do školy s cieľom vraždiť. Nový čas približuje, že Samuel mal nôž nosiť pri sebe aj inokedy a k útoku podľa znalca došlo v dôsledku náhlej zlosti a napätia po tom, čo ho zástupkyňa riaditeľky ignorovala. Odborník ho opísal ako navonok chladného, inteligentného introverta, pri ktorom sa dlhodobo objavovali myšlienky na násilné správanie. Spolužiaci sa mu preto vyhýbali a držali si od neho odstup.
Na súde sa znalca pýtal aj samotný obžalovaný, ktorý chcel vedieť, či bol v čase útoku nepríčetný. Odborník to odmietol s tým, že Samuel vnímal realitu a nešlo o stav, v ktorom by stratil kontakt s okolím. K jeho tvrdeniu o „zelenom dyme“, ktorý vraj počas útoku videl, znalec uviedol, že ide o jav, ktorý nezapadá do celkového obrazu, no mohol súvisieť s jeho emočným rozrušením alebo ilúziami.
Ako sa to bude ďalej u Samuela vyvíjať, sa podľa znalca nedá predpovedať. Dodal, že bude nevyhnutné, aby bol Samuel aj v budúcnosti pod pravidelným psychiatrickým dohľadom. Obžalovaný uviedol, že na sebe aktívne pracuje s tým, že mu pomáhajú rozhovory s kňazom. Liečba psychofarmatikami mu podľa jeho slov nepomáha. Počas čítania znaleckých posudkov a opisovania zranení obetí pôsobil rozrušene a uviedol, že si priebeh útoku nepamätá.
Samuel má na svedomí masaker na gymnáziu na Spiši
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.