Sadli by ste si? Taxi BEZ VODIČA už jazdí po Európe a odvezie vás za pár eur!

ZÁHREB - Chorvátsko ako prvá krajina v Európe spustilo komerčnú prevádzku služby robotaxi, teda taxi bez vodiča. Miestny štart-up Verne prevádzkuje v hlavnom meste desať elektromobilov, vozidiel Arcfox Alpha T5 od čínskeho výrobcu BAIC Motor, ktoré sú vybavené softvérom pre autonómne riadenie od čínskej firmy Pony AI, napísala agentúra Bloomberg.
Zákazníci zaplatia za jednu jazdu 1,99 eura. Cena platí v rámci servisnej zóny, ktorá pokrýva asi 90 kilometrov štvorcových, vrátane medzinárodného letiska. Zákazníci si môžu jazdu rezervovať pomocou aplikácie Verne a o niekoľko mesiacov má pribudnúť aj možnosť objednania cez platformu firmy Uber Technologies.
Európa zaostáva za USA a Čínou v nasadení robotaxi vo veľkom meradle. Spoločnosť Waymo zo skupiny Alphabet má najrozsiahlejšiu sieť v USA a plánuje tento rok začať prevádzku v Londýne.
Mate Rimac rozbieha autonómne taxi
Za spoločnosťou Verne stojí chorvátsky podnikateľ Mate Rimac, ktorý neďaleko Záhrebu vyrába luxusné a rýchle elektrické autá a kontroluje značku Bugatti. Zatiaľ majú robotaxi firmy Verne na palube bezpečnostného operátora, aby vyhoveli miestnym predpisom. Samotná jazda je ale autonómna. Keď reportér Bloombergu službu testoval, predbehlo SUV pomaly idúce autá a plynule sa vyhlo kanálu na ceste.
Spoločnosť Verne chce využiť náročné dopravné podmienky v Záhrebe - historickom meste s úzkymi dláždenými ulicami. Dúfa, že tak získa cenné dáta a zároveň priláka zákazníkov k využívaniu služby. Podľa firmy má prístup k aplikácii Verne asi 300 ľudí. Ďalších 4000 je na čakacej listine, ktorá sa neustále rozrastá. Firma tiež rokuje o povolení jázd v 11 mestách v EÚ, Británii a na Blízkom východe.