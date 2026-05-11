Český minister športu po výtržnostiach na derby: Situáciu treba radikálne riešiť

PRAHA - Situáciu týkajúcu sa bezpečnosti na štadiónoch je podľa českého ministra pre šport, prevenciu a zdravie Borisa Šťastného potrebné radikálne riešiť. V Česku by preto mala vzniknúť pracovná skupina, ktorá sa touto otázkou bude zaoberať. Povedal to v pondelok pred rokovaním vlády v reakcii na vyhrotené víkendové futbalové derby, počas ktorého fanúšikovia Slavie Praha vybehli na ihrisko, útočili na hráčov Sparty Praha a hádzali pyrotechniku do fanúšikov súpera. Šťastný zdôraznil, že cieľom je, aby sa podobná situácia už neopakovala.
Vláda sa dôsledkami víkendového nedohratého zápasu podľa neho v pondelok zaoberať nebude, lebo politici musia počkať do rozhodnutia disciplinárnej komisie, ktoré by malo padnúť v utorok. Minister sa chce následne stretnúť s predsedom Futbalovej asociácie ČR (FAČR) Davidom Trundom, s ktorým bude o situácii hovoriť. V pláne má schôdzky aj s ďalšími dotknutými aktérmi. „Bude to smerovať k vzniku pracovnej skupiny tak, aby sme o tom spolu so športovou a odbornou verejnosťou diskutovali,“ dodal.
Zo športového prostredia teraz podľa jeho slov zaznieva mnoho požiadaviek najmä v oblasti využitia kamerových záznamov či sprísnenia podmienok pohybu po štadiónoch. Podotkol, že sám je skôr za prevenciu než represiu.
„Na Slavii existuje technológia takmer za dve desiatky miliónov korún, ktorá je použiteľná, ale nemá legislatívnu oporu. Ale to už je len špička ľadovca. Musíme si uvedomiť, že ľudia sa nemôžu pohybovať po ploche. Každý fanúšik by mal vedieť, že existuje fair play, že nie je možné svetlicami napádať príslušníkov opačného fanúšikovského družstva. Musíme vedieť, že musí existovať nejaká sebadisciplína. Môžete mať tisíce kamier, ale ak si každý z nás neuvedomí, ako sa má správať, tak to je potom zložité,“ povedal Šťastný.
Za alarmujúce považuje množstvo pyrotechniky, ktorá sa na štadión dostala, a tiež to, že niekomu napadne strieľať pyrotechniku do tvárí iných ľudí. „To je jednoducho neprijateľné a je potrebné sa nad tým pozastaviť a tú situáciu radikálne riešiť... Cieľom musí byť nejaký posun tak, aby sa tá situácia pokiaľ možno už nikdy neopakovala,“ dodal minister.
Slavia v sobotu hrala o obhajobu titulu. Nad Spartou viedla 3:2, no v nadstavenom čase vtrhli jej fanúšikovia na hraciu plochu, zapaľovali pyrotechniku a hádzali ju na tribúnu fanúšikov Sparty. K brankárovi Sparty, Slovákovi Jakubovi Surovčíkovi, sa jeden z fanúšikov priblížil zozadu a oblial mu tvár pivom. Fanúšik následne dostal doživotný zákaz vstupu na štadión. Surovčík neskôr na sociálnych sieťach uviedol, že jeden z fanúšik Slavie sa mu vyhrážal smrťou.