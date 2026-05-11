Vodiči, skontrolujte si pneumatiky: Svetoznámy výrobca upozorňuje na chybné kusy! Hrozí vám na nich NEHODA

BRATISLAVA - Aj medzi Slovákmi obľúbený výrobca pneumatík, firma Goodyear, upozorňuje pred pneumatikami, ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy. Vodiči môžu pri rýchlej jazde stratiť kontrolu nad vozidlom.
Varovanie vydala samotná firma Goodyear, upozornil na to web Autoviny. Vybrané pneumatiky nespĺňajú bezpečnostné normy a pri rýchlej jazde môžete stratiť kontrolu nad vozidlom. Nedostatok bol objavený v konkrétnych sériách pneumatík Eagle F1 SuperSport. Podľa oficiálnych informácií môže pri jazde vo vysokých rýchlostiach nastať deformácia behúňa alebo v najhoršom prípade aj jeho úplné odtrhnutie.
To, či ste majiteľom nebezpečných pneumatík aj vy, si môžete overiť prostredníctvom takzvaného DOT kódu. Konkrétne je problém pri týchto pneumatikách:
Model Goodyear Eagle F1 SuperSport (rozmer 255/35ZR20 97Y)
1DM5V JACR 2224 (vyrobené v 22. týždni 2024)
1DM5V JACR 3625 (vyrobené v 36. týždni 2025)
1DM5V JACR 3725 (vyrobené v 37. týždni 2025)
Model Goodyear Eagle F1 SuperSport XL (rozmer 305/30ZR21 104Y)
1DMKX JD1R 2324 (vyrobené v 23. týždni 2024)
1DMKX JD1R 3525 (vyrobené v 35. týždni 2025)
Ak vlastníte pneumatiky s niektorým z hore uvedených kódov, Goodyear odporúča ďalej ich nepoužívať v režime vysokej záťaže a čo najskôr kontaktovať autorizovaného predajcu. Chybné kusy vám budú vymenené za nové a to zadarmo. V prípade otázok sa môžu motoristi obrátiť na technickú podporu spoločnosti.