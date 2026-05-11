V Nemecku sú v nemocnici štyria ľudia, boli v kontakte s nakazenými hantavírusom

FRANKFURT NAD MOHANOM - V nemocnici vo Frankfurte nad Mohanom sú štyria ľudia, ktorí sa na výletnej lodi MV Hondius dostali do kontaktu s osobami nakazenými hantavirom. Nemecké ministerstvo zdravotníctva podľa agentúry DPA informovalo, že nemajú žiadne príznaky ochorenia, a očakáva, že ešte dnes budú prevezení do spolkových krajín, odkiaľ pochádzajú.
Dotyční sú z Bavorska a Saska, regiónov susediacich s Českom, a ďalej z Berlína a Bádenska-Württemberska. Títo ľudia budú odvezení domov, kde ich čaká karanténa. "V nasledujúcich týždňoch budú tieto osoby priebežne a pozorne sledované kvôli možným príznakom," uviedlo ministerstvo. O konkrétnom postupe rozhodnú vždy zdravotné úrady danej spolkovej krajiny. Medzi nákazou hantavirom a prepuknutím choroby môže uplynúť až 45 dní. Ak v Nemecku niekto ochorie, bude oň postarané v špecializovanom centre podľa najlepších lekárskych štandardov, uviedol spolkový rezort zdravotníctva. Ešte jeden nemecký cestujúci z lode MV Hondius bol letecky prepravený do Británie, kde dlhodobo žije.
Od začiatku apríla, keď výletné plavidlo vyplávalo z argentínskeho mesta Ushuaia s cieľovou destináciou Kapverdy, zomreli traja cestujúci a pri niekoľkých ďalších testoch potvrdili nákazu hantavirom. V nedeľu bola letecky evakuovaná väčšina pasažierov lode, ktorá zakotvila pri ostrove Tenerife. Hantavírusy sú vírusmi prenášané hlodavcami, u pozitívne testovaných z lode sa potvrdil kmeň vírusu nazvaný Andes, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka. Spôsobuje dýchacie ochorenia, sprevádzané bolesťami hlavy, závratmi, horúčkou či nevoľnosťou. Proti ochoreniu zatiaľ nie je vakcína.