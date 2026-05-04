Štefánikov odkaz žije ďalej: Prezident a Raši si pripomenuli národného hrdinu a jeho skutky pre Slovensko

BRATISLAVA - V pondelok si pripomíname 107 rokov od chvíle, keď sa pri leteckej havárii tragicky a predčasne skončila životná púť nášho národného hrdinu, generála Milana Rastislava Štefánika. Krátky čas, ktorý mu osud vymeral, naplnil skutkami, ktoré sa navždy zapísali do slovenských dejín. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti.
„Československá republika, o vznik ktorej sa zaslúžil, bola prvým štátnym útvarom, v ktorom mali Slováci postavenie štátotvorného národa. Rád by som však vyzdvihol, že na začiatku Štefánikovej cesty stála láska k poznaniu a k vede. Práve astronómia mu otvorila cestu do sveta a umožnila spoznať významných ľudí,“ konštatoval Pellegrini.
Štefánik podľa jeho slov preukázal obrovskú mieru odvahy a schopnosť prekonávať prekážky. „Napriek zdravotným problémom sa stal excelentným vojakom a veliteľom. Československé légie pod jeho vedením boli presvedčivým argumentom, že budúci štát Čechov a Slovákov má svoje miesto na mape sveta - pretože zaň s obrovským nasadením bojovali vojaci odhodlaní položiť hoci aj svoj život,“ pokračovala hlava štátu.
Štefánik je tak podľa prezidenta príkladom, že predpokladom pre výnimočné činy sú vedomosti, odhodlanie a láska k vlasti. „Pripomínajme si preto Štefánika nielen ako symbol, ale ako človeka so živým a aktuálnym posolstvom pre ďalšie generácie,“ dodala hlava štátu.
Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Štefánik podľa Rašiho svoj život zasvätil slobode a budúcnosti nášho národa
S úctou si pripomíname Milana Rastislava Štefánika, vedca, diplomata, vojaka a štátnika, ktorý svoj život zasvätil slobode a budúcnosti nášho národa. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to na sociálnej sieti uviedol pri príležitosti pondelkového 107. výročia Štefánikovho úmrtia.
„Jeho odvaha, vízie, služba vlasti, spojené so silnou vierou v Slovensko zostávajú trvalým odkazom pre nás všetkých a cennou inšpiráciou pre mladých ľudí i budúce generácie. Česť jeho pamiatke,“ doplnil Raši.