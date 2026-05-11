Huliakova poradkyňa na červenom koberci Let's Dance: Ako princezná!

BRATISLAVA - Bývalá farmárka Petra Pajáková na finále šou Let’s Dance dorazila v rozprávkových šatách, v ktorých pôsobila ako princezná. Niekdajšia účastníčka reality šou Farma dnes žiari najmä na sociálnych sieťach a minulý rok sa dostala do povedomia aj vďaka spolupráci s Rudolfom Huliakom.
Medzi hosťami na finále šou Let’s Dance, ktorí si nenechali ujsť jeden z najočakávanejších televíznych večerov sezóny, nechýbala ani bývalá farmárka Petra Pajáková. Tá na seba prvýkrát výraznejšie upozornila ešte pred piatimi rokmi, keď sa objavila na markizáckom statku v reality šou Farma. Od jej účasti však uplynulo už niekoľko rokov a Petra dnes vedie úplne iný život.
NOVÁ POSILA na Huliakovom ministerstve: Zamestnal EXFARMÁRKU... Z markizáckej šou ju VYRAZILI!
Namiesto televíznych kamier sa aktuálne sústreďuje najmä na sociálne siete, kde si postupne vybudovala stabilnú komunitu fanúšikov. Práve jej aktivita v online priestore jej minulý rok otvorila aj nové dvere. Vyšlo totiž najavo, že získala pracovnú príležitosť na Ministerstve cestovného ruchu a športu, kde má pôsobiť ako poradkyňa Rudolfovi Huliakovi v oblasti komunikácie na sociálnych sieťach. Ide teda o sféru, ktorá jej je blízka a v ktorej sa dlhodobo pohybuje.
Bližšie informácie poskytol v tom čase v relácii Politika 24 na JOJ 24 samotný šéf rezortu Rudolf Huliak. Pajákovej pomohla najmä jej viditeľnosť a úspech na internete. „Oslovil som ju na základe toho, aká je úspešná influencerka. Snažím sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú úspešní vo svojom odbore,“ vysvetlil vtedy. Pajáková v tom období ešte nemala priamo uzatvorenú zmluvu s rezortom, no pracovala pre jeho politickú stranu. „Slúži mne ako predsedovi Národnej koalície na správu sociálnych sietí,“ dodal Huliak.
Na veľkolepé finále Let’s Dance dorazila Petra v sprievode svojej kamarátky. Zvolili elegantné outfity, ktoré dokonale zapadli do atmosféry slávnostného večera. Petra stavila na romantické, rozprávkové šaty, v ktorých pôsobila doslova ako princezná.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%