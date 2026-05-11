SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň - Deň štátnej vlajky SR

BRATISLAVA - Koaličná SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň - Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov za SNS.
Zámerom návrhu je posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovenie osobitného pamätného dňa má vytvoriť priestor na dôstojné každoročné pripomenutie jej historického a symbolického významu, najmä vo vzdelávacom, v kultúrnom, občianskom a spoločenskom kontexte.
Dátum 18. september sa viaže na udalosti roku 1848, keď slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie Slovenska. Revolučné roky 1848 a 1849 majú významné miesto v slovenských národných dejinách, keďže sú spojené s národnoemancipačným úsilím Slovákov, s formovaním modernej slovenskej politickej reprezentácie a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Práve toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka Slovenskej republiky.
Predkladatelia zároveň zdôraznili, že ustanovenie Dňa štátnej vlajky Slovenskej republiky ako pamätného dňa by neznamenalo založenie nového dňa pracovného pokoja a nezmenil by sa režim pracovného času, odmeňovania, prevádzky zamestnávateľov ani poskytovania služieb. Navrhovaná právna úprava podľa nich nemá regulačný charakter a nezakladá nové povinnosti fyzickým osobám, právnickým osobám, podnikateľským subjektom ani orgánom verejnej moci.