Zábava sa zmenila na krik a paniku: Nešťastie na horskej dráhe v Česku! Zasahovali všetky záchranné zložky

HRADEC KRÁLOVÉ – Sobotňajšie popoludnie na púti v centre Hradca Králové sa zmenilo na drámu. Na malej horskej dráhe došlo k technickej kolízii, pri ktorej do seba narazili dva vozíky. Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.
"Dva vozíky, ktoré mali ísť za sebou, do seba narazili. Z dráhy nevyleteli," povedala policajná hovorkyňa Karolína Macháčková. Hasiči na miesto vyslali tri jednotky hasičov a technický kontajner na vyslobodenie väčšieho počtu ľudí alebo stabilizáciu konštrukcie atrakcie. Nakoniec túto techniku nepotrebovali. "Prieskumom sa zistilo, že ďalšie nebezpečenstvo nehrozí," povedal hovorca krajských hasičov Radek Mencl.
Zdravotnícka záchranná služba uviedla, že ošetrila osem detských pacientov a jedného dospelého. Všetci utrpeli ľahké poranenia. "Išlo povrchové poranenia, modriny, nič vážne. Vzhľadom na to, že išlo o detských pacientov, boli prepravení na ďalšie vyšetrenia do Fakultnej nemocnice Hradec Králové," povedala hovorkyňa krajských zdravotníckych záchranárov Lucie Hanušovej.
Na priestranstve medzi kúpaliskom Flošna a mestským cestným okruhom je v súčasnej dobe viacero púťových atrakcií vrátane spomínanej malej horskej dráhy.