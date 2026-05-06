Plamene v okrese Bardejov: Hasiči z desiatich staníc bojovali s požiarom lesa dlhých päť hodín

BARDEJOV - V katastri obce Kochanovce v okrese Bardejov došlo v utorok (5. 5.) k požiaru lesa. Zasahovali tam profesionálni i dobrovoľní hasiči. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, na mieste zasahovalo 12 profesionálnych hasičov z hasičských staníc Raslavice, Giraltovce a Bardejov so šiestimi kusmi hasičskej techniky a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí (DHZO) Kochanovce, Hankovce, Kračúnovce, Oľšavce, Nemcovce, Koprivnica a Harhaj.
„Na hasenie požiaru boli použité jednoduché hasiace prostriedky a viacero hasebných prúdov. Pomocou dronu Hasičského a záchranného zboru bol vykonávaný prieskum a monitoring požiariska. Požiar sa zasahujúcim hasičom podarilo po piatich hodinách zlikvidovať,“ uvádza KR HaZZ v Prešove. Následkom požiaru vznikla majiteľom lesov priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na takmer 7000 eur.