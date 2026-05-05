Meteorológovia upozorňujú: Silno bude fúkať najmä v TÝCHTO častiach Slovenska

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor na horách na strednom a severnom Slovensku. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou od utorkového do stredajšieho (6. 5.) rána. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Vietor tam na horách môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ uviedli meteorológovia.SHMÚ vydal na utorok aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, ako aj okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nitra, Topoľčany a Šaľa. Platí od 10.00 h do 19.00 h, v okresoch Námestovo a Tvrdošín do 15.00 h.