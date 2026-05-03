Grécko zasiahla vlna chladného počasia: Sneženie, vietor aj mráz uprostred mája

ATÉNY - Začiatok mája priniesol nezvyčajné teploty na oboch koncoch Európy; v Grécku hlásili sneh, zatiaľ čo v Nemecku panovalo príjemné počasie. Meteorológovia v nedeľu v gréckych médiách uviedli, že „nával studeného vzduchu“ spôsobuje v mnohých častiach krajiny zimné podmienky namiesto obvyklých jarných teplôt, ktoré sú v tomto ročnom období bežné. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.

Silné dažde a búrlivý vietor, najmä v oblasti Egejského mora, kde nárazy dosahovali rýchlosť až 88 kilometrov za hodinu, spôsobili najchladnejší začiatok mája za uplynulé desaťročia, uviedla v gréckom rozhlase meteorologička Anastasia Tyraskiová.

Búrky zasiahli Krétu

Podľa reportérov snežilo v horách v okolí Atén, na Peloponéze a tiež na Kréte, na niektorých miestach sa vyskytlo aj krupobitie. Mnohých turistov zaskočili nízke teploty, keďže očakávali skoré letné počasie. „Je tu oveľa chladnejšie ako u nás doma,“ povedal v gréckej televízii turista z Nórska.

Chlad pomohol suchu

Krétsky webový spravodajský portál Neakriti.gr zverejnil aj videá a fotografie krupobitia, ako aj bleskov a hromov v okolí prístavného mesta Heraklion. Pre gréckych poľnohospodárov má však počasie aj svoje kladné stránky - po dlhom období sucha sú dážď a sneh vítané a mnohé vodné nádrže sa opäť naplnili, ako vysvetlili zástupcovia poľnohospodárskych združení.

Meteorológovia tvrdia, že chladné počasie bude krátkodobé a od pondelka by sa malo výrazne otepliť. Teploty sa v priebehu týždňa zvýšia a na niektorých miestach by mohli prekročiť 27 stupňov Celzia, čo znamená rýchly návrat jari.

Nemecko naopak čaká vlna horúčav. Zatiaľ čo Grékov sužovala zima, stredná Európa zažíva nezvyčajne skorú vlnu horúčav, pričom teploty v Prahe a Varšave dosahujú vyše 25 stupňov. Vo východnom Nemecku by teploty v nedeľu mohli vystúpiť až na 31 stupňov. Nemecká meteorologická služba uviedla, že by to bol nový rekord pre 3. máj, ktorý by prekonal doterajší záznam 29,7 stupňa z roku 2001.

