AKTUÁLNE Veľká policajná akcia BRAT na východe: ÚBOK zadržal niekoľko ľudí, má ísť o proruský GANG

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK P PZ realizujú od skorých ranných hodín na východnom Slovensku akciu s krycím názvom „BRAT“ v súvislosti so závažnou násilnou trestnou činnosťou, v rámci ktorej bolo zadržaných niekoľko osôb.
Polícia uviedla, že aktuálne sú vykonávané procesné úkony vrátane viacerých prehliadok. "Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," dodala.
David Púchovský, ktorý sa v minulosti na Facebooku polície venoval dezinformáciám, uviedol, že polícia mala zadržať členov skupiny Brat za brata.
Brat za brata je proruský motorkársky gang. Na Slovensku sa snaží presadzovať pozitívne vnímanie Ruska a jeho historickej úlohy spojenej s oslobodzovaním Slovenska Červenou armádou.