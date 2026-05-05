Je to potvrdené: Výsledky testovania PISA 2025 zverejnia aj v Bratislave

BRATISLAVA - Bratislava sa v septembri stane jedným z troch miest na svete, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že zverejnenie výsledkov sa uskutoční 8. septembra. Rezort školstva to vníma ako prejav dôvery a zároveň prestíž, že sa takéto významné podujatie uskutoční na Slovensku.
„Je to zároveň príležitosť ukázať, že Slovensko je aktívnym a rešpektovaným partnerom v medzinárodnej diskusii o vzdelávaní. Ide o významnú udalosť tak pre MŠVVaM SR, ako aj pre celé Slovensko,“ uviedli z rezortu školstva. Pri tejto príležitosti na Slovensko prídu zástupcovia OECD a ďalších medzinárodných organizácií, ministri krajín regiónu strednej a východnej Európy i strednej Ázie a odborníci.
PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh.
Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla 2025, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. „Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií,“ uviedlo ministerstvo školstva.
Slovensko sa v tomto cykle zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí - čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti. „Hlavnou oblasťou cyklu PISA 2025 bola prírodovedná gramotnosť. Okrem povinných oblastí sa Slovensko zapojilo aj do inovatívnej oblasti Učenie sa v digitálnom svete, ktorá prinesie dáta o digitálnych kompetenciách slovenských žiakov v medzinárodnom porovnaní,“ spresnil rezort školstva.
Výsledky medzinárodného testovania sú v súčasnosti ešte vo fáze spracovania a vyhodnocovania. Ministerstvo školstva dodalo, že dlhodobo berú výsledky PISA vážne a využívajú ich ako jeden z kľúčových podkladov pre reformu vzdelávania. Medzinárodné meranie PISA preto rezort školstva „nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien“.