Krásna novinka z kráľovského dvora: Princezná je opäť tehotná!

LONDÝN - Kráľovská rodina sa opäť rozrastie. Princezná Eugenia potešila verejnosť správou o treťom tehotenstve.
Princezná Eugenia oznámila, že čaká svoje tretie dieťa. Pre jej rodinu ide o jednu z mála pozitívnych udalostí v poslednom období. Dcéra Princa Andrewa a Sarah Ferguson sa momentálne nachádza na 12. mieste v nástupníckej línii na trón. Jej nenarodené dieťa sa po narodení zaradí na 15. priečku, čo ovplyvní aj poradie ďalších členov rodiny vrátane Princa Edwarda.
Podľa paláca sa na príchod nového súrodenca tešia aj Eugenine deti August (5) a Ernest (2). Vo vyhlásení sa uvádza: „Jej kráľovská výsosť princezná Eugenia a pán Jack Brooksbank s veľkou radosťou oznamujú, že očakávajú svoje tretie dieťa, ktoré sa má narodiť toto leto." Do vyhlásenia sa zapojil aj kráľ Karol, ktorý uviedol, že má z tejto správy veľkú radosť.
Samotná Eugenia pridala na Instagram jednoduchý, no výstižný odkaz: „Baby Brooksbank príde v roku 2026!“ Oficiálna vyhlásenie kráľovskej rodiny je zároveň interpretované ako dôkaz, že Eugenia nie je odsunutá na okraj napriek škandálom spojeným s jej rodičmi. Aféra okolo Jeffreyho Epsteina totiž výrazne poškodila reputáciu jej otca aj matky a nepriamo zasiahla aj ich dcéry. Eugenia a jej manžel Jack Brooksbank sú manželmi od roku 2018. Rodina žije medzi Veľkou Britániou a Portugalskom.
