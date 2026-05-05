Vodič vpálil do pešej zóny v centre Lipska! Dvaja ľudia neprežili

BERLÍN - Obeťami pondelkovej zbesilej jazdy centrom Lipska sa stali 63-ročná žena a 77-ročný muž, obaja Nemci. V tlačovej správe o tom informovala lipská polícia. Presný počet zranených je ďalej nejasný, primátor mesta Burkhard Jung v pondelok hovoril o troch ťažko zranených. Tridsaťtriročný nemecký občan vošiel úmyselne osobným vozidlom do historického jadra najväčšieho saského mesta a išiel zhruba 500 metrov pešou zónou. Polícia ho na mieste zadržala.
V pondelok večer úrady hovorili o dvoch mŕtvych, troch ťažko zranených a najmenej ďalších dvoch desiatkach zranených. Teraz polícia v tlačovej správe uviedla, že presný počet zranených ďalej zisťuje. "Bolo to včera veľmi ťažké. Mnoho ľudí miesto bez pomoci opustilo a vydalo sa k lekárovi, "povedal dnes agentúre DPA hovorca lipského prokurátora Ricardo Schulz.
Mal psychické problémy
Tridsaťtriročný Nemec, ktorý sa podľa úradov v minulosti potýkal s psychickými problémami, vyšiel v pondelok okolo 16.45 h z námestia Augustusplatz, prešiel ulicou Grimmaische Strasse na hlavné lipské námestie Markt a zastavil sa až pri kostole svätého Tomáša. Vrážal pritom do ľudí. Polícia ho zhruba po 500 metroch zadržala, nijako sa podľa nej nebránil. Podľa policajného prezidenta Reného Demmlera je muž, ktorý sa narodil v Nemecku a žije v lipskom regióne, teraz vo väzbe. Ešte dnes by mal byť predvedený pred väzobného sudcu, ktorý by na neho mal vydať zatykač. Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z dvoch vrážd a najmenej dvoch pokusov o ňu.
"Motív je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších poznatkov nepredpokladáme, že by bol politický alebo náboženský," uviedla polícia v tlačovej správe. Saský minister vnútra Armin Schuster v pondelok čin označil slovom "Amokfahrt", ktorý sa v nemčine používa pre útok vozidlom, ktorý bol úmyselný, spáchal ho ale psychicky nevyrovnaný či chorý človek bez zjavného racionálneho motívu.
Nemeckom v posledných rokoch otriasla séria útokov
Nemeckom v posledných rokoch otriasla séria útokov s použitím automobilu ako zbrane. V decembri 2024 našiel saudskoarabský lekár do návštevníkov vianočných trhov v Magdeburgu, zabil šesť ľudí a stovky ďalších zranil. Vlani vo februári najazdil odmietnutý žiadateľ o azyl z Afganistanu v Mníchove vozidlom do sprievodu odborárov a zranil takmer 40 ľudí. Tridsaťsedemročná žena a jej dvojročná dcéra zraneniam podľahli. Vlani v marci potom do ľudí v centre Mannheimu najazdil úmyselne osobným autom Nemec, čin si vyžiadal dvoch mŕtvych a 11 zranených. Nákladné auto použil na teroristický útok na vianočný trh už v roku 2016 v Berlíne tiež muž z Tuniska, ktorý zabil 12 ľudí vrátane jednej Češky.