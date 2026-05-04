To myslia vážne? Hromadný šlofík PRIAMO v parku! Dorazila Šípková Ruženka, princ aj koala

SOUL - Za mierne hmlistého slnečného dňa sa v sobotu do parku pri rieke Han zišli stovky mladých obyvateľov Soulu, aby sa na pozvanie mestskej radnice pokúsili o činnosť, ktorej sa mnohým prepracovaným Juhokórejčanom chronicky nedostáva – dopriať si spánok. Mesto tu usporiadalo už tretí ročník jarnej akcie s názvom súťaž v šlofíku, ktorá sa začala o 15.00 h miestneho času za pomerne nezvyčajných podmienok: účastníci mali prísť unavení, najedení a oblečení ako rozprávková Šípková Ruženka či princ.
V metropole, ktorá je preslávená nepretržitou prevádzkou obchodných centier, horúčkovitým pracovným tempom a obľubou ľadovej kávy, bola únava účastníkov na trávnikoch takmer hmatateľná.
„Medzi prípravou na skúšky a brigádami prežívam na troch až štyroch hodinách spánku denne, ktoré dobieham krátkym driemaním počas dňa,“ uviedol Pak Čun-sok, ktorý prišiel zahalený do hodvábneho karmínového rúcha pripomínajúceho panovníkov z kórejskej cisárskej dynastie Čoson. „Prišiel som ukázať, ako sa správne spí – a ako oddychuje kráľ,“ dodal dvadsaťročný študent.
Účastnikom merali tepovú frekvenciu
Neďaleko od neho sa na zdriemnutie pripravovala dvadsaťštyriročná učiteľka angličtiny Ju Mi-jon, oblečená do hebkého overalu v podobe koaly. „Dlhodobo trpím nespavosťou, ťažko zaspávam a ľahko sa budím,“ zverila sa. „Koaly sú preslávené hlbokým spánkom. Dúfam, že si od nich trochu tejto schopnosti požičiam,“ dodala.
Tretí ročník súťaže opäť upozornil na vleklý problém juhokórejskej spoločnosti. Podľa dostupných údajov patrí Južná Kórea medzi najviac prepracované krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a zároveň medzi tie, ktoré najviac trpia nedostatkom spánku, čo sa odráža aj v jedných z najnižších priemerných hodnôt dĺžky spánku.
Len čo hodiny odbili tretiu popoludní a účastníci si nasadili masky na oči, organizátori začali obchádzať jednotlivé miesta a merať tepovú frekvenciu; nízka signalizuje pokojný a hlboký spánok. Víťazom súťaže sa stal muž vo veku vyše osemdesiat rokov. Na druhom mieste skončil tridsaťsedemročný úradník Hwang Tu-song.
„Bol som úplne vyčerpaný – okrem bežnej práce som často slúžil nočné zmeny a veľa času trávim šoférovaním,“ povedal. „Keď som sa o súťaži dozvedel, rozhodol som sa poriadne si oddýchnuť v príjemnom vánku pri rieke. Druhé miesto ma úprimne potešilo,“ dodal.