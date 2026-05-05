Ľudí zobudilo dunenie, triasla sa posteľ! Chorvátsko zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Otrasy cítili aj u našich susedov

ZÁHREB - Silné zemetrasenie počas noci otriaslo v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov. Zem sa triasla vo východnom Chorvátsku, pritom otrasy bolo cítiť aj v Maďarsku a Srbsku.
V Chorvátsku sa triasla zem. Prístroje chorvátskej seizmologickej služby zaznamenali o 02.35 h zemetrasenia o sile 4,1 Richterovej stupnice s epicentrom asi 30 kilometrov severovýchodne od Osijeku, v oblasti prírodného parku Kopački rit. Podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) dosiahlo magnitúdu 4,2.
Otrasy vychádzali z hĺbky 13 kilometrov, napísal portál. Najbližšie k epicentru sa nachádzala osada Zmajevac a dedina Batina na Dunaji, napísal na svojom webe Jutarnji list. O prípadných zranených či škodách sa nezmienil.
Zemetrasenie zaznamenali aj za hranicami – epicentrum sa nachádzalo približne 61 kilometrov východne‑juhovýchodne od maďarského Pécsu a asi 17 kilometrov západne‑juhozápadne od srbského Somboru.
Opisy svedkov
Obyvatelia Osijeku a okolitých miest poskytli svedectvá v priebehu niekoľkých minút po zemetrasení, oznámila platforma Potresi.hr. "Prebudilo nás dunenie a pocit, akoby sa postel hojdala," uviedol obyvateľ dediny Bilje.
Iný očitý svedok opísal, že otrasom predchádzal hluk a potom "sa posteľ zatriasla". "Hlasný zvuk a otras," stručne zhrnul zážitok tretí svedok. Otrasy podľa svedkov trvali len tri až päť sekúnd a ďalšie nenasledovali.