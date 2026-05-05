Utorok5. máj 2026, meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína

Ľudí zobudilo dunenie, triasla sa posteľ! Chorvátsko zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Otrasy cítili aj u našich susedov

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: EMSC)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
ČTK

ZÁHREB - Silné zemetrasenie počas noci otriaslo v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov. Zem sa triasla vo východnom Chorvátsku, pritom otrasy bolo cítiť aj v Maďarsku a Srbsku.

V Chorvátsku sa triasla zem. Prístroje chorvátskej seizmologickej služby zaznamenali o 02.35 h zemetrasenia o sile 4,1 Richterovej stupnice s epicentrom asi 30 kilometrov severovýchodne od Osijeku, v oblasti prírodného parku Kopački rit. Podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) dosiahlo magnitúdu 4,2.

Otrasy vychádzali z hĺbky 13 kilometrov, napísal portál. Najbližšie k epicentru sa nachádzala osada Zmajevac a dedina Batina na Dunaji, napísal na svojom webe Jutarnji list. O prípadných zranených či škodách sa nezmienil.

Ľudí zobudilo dunenie, triasla
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: EMSC)

Zemetrasenie zaznamenali aj za hranicami – epicentrum sa nachádzalo približne 61 kilometrov východne‑juhovýchodne od maďarského Pécsu a asi 17 kilometrov západne‑juhozápadne od srbského Somboru.

Ľudí zobudilo dunenie, triasla
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: EMSC)

Opisy svedkov

Obyvatelia Osijeku a okolitých miest poskytli svedectvá v priebehu niekoľkých minút po zemetrasení, oznámila platforma Potresi.hr. "Prebudilo nás dunenie a pocit, akoby sa postel hojdala," uviedol obyvateľ dediny Bilje.

Iný očitý svedok opísal, že otrasom predchádzal hluk a potom "sa posteľ zatriasla". "Hlasný zvuk a otras," stručne zhrnul zážitok tretí svedok. Otrasy podľa svedkov trvali len tri až päť sekúnd a ďalšie nenasledovali.

Viac o téme: Zemetrasenie Chorvátsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Filipíny sa triasli: Zemetrasenie 6,0 prekvapilo ostrov Samar, obyvatelia hlásia silné otrasy
Zahraničné
Ostrov Hokkaido zasiahlo silné
Ostrov Hokkaido zasiahlo silné zemetrasenie! Malo magnitúdu 6,1
Zahraničné
Na snímke najväčšia lietadlová
Poplach na gréckom ostrove: Oblasť pri pobreží Kréty zasiahlo silné zemetrasenie
Zahraničné
Ilustračné foto
Japonsko varuje: Po silnom zemetrasení hrozia ďalšie otrasy a možné cunami až do výšky troch metrov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Prominenti
Ako si vybrať slnečné okuliare podľa tvaru tváre
Ako si vybrať slnečné okuliare podľa tvaru tváre
Feminity TV
MET GALA 2026: Blake Lively ohúrila a najžiarivejšie róby večera, ktoré vyrážali dych
MET GALA 2026: Blake Lively ohúrila a najžiarivejšie róby večera, ktoré vyrážali dych
Feminity TV

Domáce správy

Hrozivé číslo: Vyše 80
Hrozivé číslo: Vyše 80 percent slovenských domácností má vyššie mesačné výdavky
Domáce
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Hrozí mu väzenie až
Hrozí mu väzenie až na 15 rokov! Polícia obvinila dílera z Bratislavy
Domáce
Revúca investuje do obnovy ľadovej plochy: Nové klzisko môže otvoriť už túto zimu
Revúca investuje do obnovy ľadovej plochy: Nové klzisko môže otvoriť už túto zimu
Banská Bystrica

Zahraničné

Kandidát za Demokratickú progresívnu
Vyhlásenie Laj Čching-teho: Taiwan má právo nadväzovať kontakty so svetom
Zahraničné
Sanitky stoja pred vstupom
Vodič vpálil do pešej zóny v centre Lipska! Dvaja ľudia neprežili
Zahraničné
Experti bijú na poplach:
Experti bijú na poplach: Do Európy prenikol smrtiaci vírus! Spôsobuje zápal mozgu a nielen to
Zahraničné
Ľudí zobudilo dunenie, triasla
Ľudí zobudilo dunenie, triasla sa posteľ! Chorvátsko zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Otrasy cítili aj u našich susedov
Zahraničné

Prominenti

Michal Hudák a Marián
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Domáci prominenti
Krásna novinka z kráľovského
Krásna novinka z kráľovského dvora: Princezná je opäť tehotná!
Zahraniční prominenti
FOTO z detstva slávnej
FOTO z detstva slávnej milionárky: Uhádnete, kto je to malé dievčatko?
Zahraniční prominenti
Adela a Viktor Vinczeovci
Vinczeovci sa z detí tešia, ale... obrat o 180 stupňov! Tohto sa nevedia dočkať
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Scéna ako z filmu
Scéna ako z filmu na východe Slovenska: VIDEO Dodávka bez vodiča sa rútila ulicou a narazila do áut!
Zaujímavosti
Šokujúce odhalenie letušky: Prezradila
Šokujúce odhalenie letušky: Prezradila skutočný dôvod, prečo víta cestujúcich! A nie je to zo slušnosti
Zaujímavosti
FOTO To myslia vážne? Hromadný
To myslia vážne? Hromadný šlofík PRIAMO v parku! Dorazila Šípková Ruženka, princ aj koala
Zaujímavosti
TOTO tu nebolo 40
TOTO tu nebolo 40 rokov! VIDEO Zábery ako z iného sveta: V obľúbenej dovolenkovej destinácií šokovalo počasie
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce

Ekonomika

Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko
Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko

Šport

Z tribúny do kabíny? Jeho návšteva na Tehelnom poli rozvírila špekulácie
Z tribúny do kabíny? Jeho návšteva na Tehelnom poli rozvírila špekulácie
Niké liga
VIDEO Skrat po vypadnutí z play-off: Bostonská hviezda schytá dlhý dištanc po nechutnej sekere
VIDEO Skrat po vypadnutí z play-off: Bostonská hviezda schytá dlhý dištanc po nechutnej sekere
NHL
Prestup, ktorý nikto nečakal: Slovenská legenda Dakaru končí s KTM a mení farby
Prestup, ktorý nikto nečakal: Slovenská legenda Dakaru končí s KTM a mení farby
Motorizmus
Neuveriteľný večer v Liverpoole! Nečakané zaváhanie City priblížilo Arsenal k titulu
Neuveriteľný večer v Liverpoole! Nečakané zaváhanie City priblížilo Arsenal k titulu
Premier League

Auto-moto

TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Klasické testy
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Motivácia a produktivita
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Aktuality
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Prostredie práce
Prieskum: V roku 2026 využíva nástroje AI už 78 % populácie Slovenska
Prieskum: V roku 2026 využíva nástroje AI už 78 % populácie Slovenska
Domáce

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Rady a tipy
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečené dezerty

Technológie

Môže čas získať „zápornú“ hodnotu? Nový experiment zamotal hlavu aj vedcom, poukazuje na zvláštny svet kvantovej fyziky
Môže čas získať „zápornú“ hodnotu? Nový experiment zamotal hlavu aj vedcom, poukazuje na zvláštny svet kvantovej fyziky
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajina trénuje operátorov dronov, ktorých posiela proti Rusku… v GTA V. Takto vyzerá časť výcviku pred reálnym nasadením
VIDEO: Ukrajina trénuje operátorov dronov, ktorých posiela proti Rusku… v GTA V. Takto vyzerá časť výcviku pred reálnym nasadením
Armádne technológie
Ukrajinský vojak prežil dva týždne v ruskom zákope s nepriateľom. Presvedčil ruského vojaka, aby sa vzdal
Ukrajinský vojak prežil dva týždne v ruskom zákope s nepriateľom. Presvedčil ruského vojaka, aby sa vzdal
Moderná vojna a konflikty
Chlór v bazéne nemusí zabiť všetko. Vedci upozorňujú na odolné améby, ktoré sa môžu dostať až do mozgu
Chlór v bazéne nemusí zabiť všetko. Vedci upozorňujú na odolné améby, ktoré sa môžu dostať až do mozgu
Veda a výskum

Bývanie

Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)

Pre kutilov

Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Leto 2026 bez módnych prešľapov: Čo je IN a čo už dávno OUT?
Móda
Leto 2026 bez módnych prešľapov: Čo je IN a čo už dávno OUT?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia
Domáce
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia BRAT na východe: ÚBOK zadržal niekoľko ľudí, má ísť o proruský GANG
Experti bijú na poplach:
Zahraničné
Experti bijú na poplach: Do Európy prenikol smrtiaci vírus! Spôsobuje zápal mozgu a nielen to
Ľudí zobudilo dunenie, triasla
Zahraničné
Ľudí zobudilo dunenie, triasla sa posteľ! Chorvátsko zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Otrasy cítili aj u našich susedov
ONLINE Veľký útok na
Zahraničné
ONLINE Veľký útok na Spojené arabské emiráty! Ide o porušenie medzinárodného práva

Ďalšie zo Zoznamu