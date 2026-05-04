Čo sa skrýva v najlepšom KOKTAILE sveta? Alkohol v ňom nenájdete

KARLOVE VARY - V Karlových Varoch v sobotu (2. 5.) súťažilo 20 barmanov z celého sveta na 26. ročníku medzinárodnej súťaže Mattoni Grand Drink, ktorá je zároveň 13. oficiálnym Majstrovstvom sveta v miešaní nealkoholických koktailov pod záštitou Svetovej barmanskej asociácie (IBA). Zo všetkých súťažiacich nakoniec porota vybrala ako víťaza Jána Lukasa z Českých Budějovíc, za celú históriu medzinárodného šampionátu je to štvrtýkrát, čo zvíťazil Čech. ČTK to povedal Jiří Bubla za spoločnosť Mattoni 1873. O titul sa dnes usilovali aj barmani z Kuby, Portorika či Uruguaja.
Čerstvý majster sveta Ján Lukas z českobudějovického Café Datel vo svojom víťaznom kokteile nazvanom The Nest (Hniezdo) využil tropickú chuť aloe vera doplnenú o stopkový zeler. Nealkoholický drink mali súťažiaci za úlohu pripraviť počas šiestich minút. Nápoje musia mať nielen vynikajúcu chuť, ale taktiež majú spĺňať limity pre zdravý životný štýl vrátane nízkej kalorickej hodnoty a obsahovať minerálku. Lukas uviedol, že chute sa musia dopĺňať a každá ingrediencia musí telu niečo priniesť.
Nealko koktaily naberajú na popularite
Nealkoholické drinky sa aj podľa skúseností barmskej federácie stávajú v poslednom čase stále populárnejšie. To potvrdil český strieborný finalista predchádzajúceho ročníka súťaže a šéf karlovarského Becher's Baru v hoteli Pupp Vítězslav Cirok. "Popularita nealkoholických koktailov z roka na rok stúpa a hostia sa po nich pýtajú čoraz častejšie. Aj preto venujeme 20 percent nášho kokteilového menu práve nealkoholickým drinkom," uviedol Cirok.
Za noc zarobila 13-tisíc eur, inokedy idú domov s OMRVINKAMI: Majiteľ siete striptíz klubov odhalil PIKANTNÉ zákulisie!
Súťaž sa organizuje raz za dva roky, pričom v medziobdobí sa konajú národné kolá. Z nich 20 najlepších postupuje do svetového finále. Každý súťažný koktail musí byť originálny, ľahko replikovateľný a jeho kalorická hodnota nesmie presiahnuť 65 kilokalórií na 100 mililitrov.
Dnešné svetové majstrovstvá boli súčasťou zahájenia kúpeľnej sezóny v Karlových Varoch. Súťaž začala dopoludnia av niekoľkých kolách sa dostala do popoludňajšieho finále, kde sa stretlo päť porotou najlepšie hodnotených barmanov. Program doplnila hudobné vstúpenie alebo barmanská show víťaza posledného ročníka Martina Volgeltanza. Ten v roku 2024 uspel ako tretí Čech, keď porotu oslnil svojim kokteilom Nature.