Zuzana Porubjaková na tróne Let’s Dance? Výkony, ktoré kričia: Toto je jasná víťazka!

BRATISLAVA - Stane sa kráľovnou tanečného parketu? Herečka Zuzana Porubjaková sa prebojovala do finále Let´s Dance 11. Už túto nedeľu zabojuje o víťazstvo. Svojimi výkonmi počas celej šou totiž dokazuje, že na parkete patrí medzi absolútnu špičku.
Zuzana Porubjaková sa herectvu venuje dlhé roky a patrí medzi výrazné tváre slovenskej kultúrnej scény. V súkromí je šťastnou mamou troch detí a s manželom tvorí stabilný pár už 18 rokov. V Let's Dance sa prvýkrát ukázala minulý rok, keď patrila medzi najvýraznejšie tváre 10. série, kde tancovala s Jaroslavom Ihringom. Napokon sa prebojovala až do finále, no víťazstvo jej ušlo len o vlások – triumf si odniesol Kristián Baran s tanečnou partnerkou Dominikou Roškovou a Porubjaková skončila na skvelom druhom mieste.
V aktuálnom ročníku má však všetky predpoklady na to, aby si siahla na víťazstvo. To, čo predvádza na parkete so svojím tanečným partnerom Matyášom Adamcom, je miestami až ohromujúce – precízne kroky, silná emócia a prirodzený šarm ju radia medzi najväčšie favoritky celej súťaže.
Včerajší večer patril dvom nacvičeným číslam, v ktorých Porubjaková opäť potvrdila svoje kvality. Najskôr predviedla viedenský valčík, ktorý sa niesol v duchu obrovskej ľahkosti a elegancie. Publikum odmenilo ich výkon standing ovation a nadšením nešetrila ani porota. „Nádherné číslo, trošku si zmúdrel, robíš tú revolúciu, ale už ju nepcháš do celého tanca. Nádherné číslo, dávam dole klobúk,“ zhodnotil Ján Ďurovčík. S jeho slovami súhlasila aj porotkyňa Tatiana Drexler: „Bol to fantastický výkon. Očarujúce a veľkolepé.“ Andrea Arcolin dokonca Zuzane predpovedala finálovú účasť. Porota napokon za tento výnimočný výkon udelila takmer plný počet – 39 bodov.
Svoj druhý tanec predviedli energický charleston. Pre dvojicu to bola veľká výzva, čo priznala aj samotná herečka: „Aj pre Matyáša je to niečo nové,“ povedala v dokrútke. Na parkete však opäť pôsobila ako profesionálna tanečníčka a ich vystúpenie zdvihlo zo stoličiek celú sálu – aj porotu. Výnimkou bol Ján Ďurovčík, ktorý síce zostal sedieť, no len preto, že, ako naznačil jeho výraz, zostal doslova bez slov. „Ja som stratil slová, lebo Matyáš, ty rastieš. Zuza, ty si mala taký výraz, ja mám pocit, že som sa nedíval správne, ja som nenašiel chybičku. Postavil by som takéto niečo? Skvelé číslo,“ odkázal dvojici. Nadšením nešetrila ani Tatiana Drexler: „To bol najlepší tanec, čo som videla za posledné tri roky. Podľa mňa budú prichádzať zahraničné ponuky do muzikálov.“ Porota napokon ocenila ich fantastický výkon najvyšším možným skóre – plný počet 40 bodov.
V závere bol Porubjaková vyzvaná do tanečného súboja s Kristiánom Baran. To, čo ukázala hraničilo s neeuveriteľne profesionálnym výkonom. Na parkete doslova žiarila – bola fantastická, plná energie a jej pohyby pôsobili absolútne precízne a prirodzene. Každý krok mala pod kontrolou a dokázala do tanca vložiť emóciu aj dynamiku, akú vídať skôr u skúsených profesionálov než u súťažiacich. Publikum aj porota tak sledovali výkon, ktorý len potvrdil, že jej miesto vo finále je viac než zaslúžené.
