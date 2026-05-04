Historický úlovok v Atlantiku: Španielska polícia zadržala rekordnú zásielku kokaínu

Ilustračné foto
MADRID - Španielska polícia zadržala na lodi v Atlantickom oceáne doteraz najväčšiu zásielku kokaínu. Podľa odhadov by mohlo ísť až o 40 ton, uviedla v pondelok profesijná organizácia príslušníkov Občianskej gardy (AUGC). Píše o tom agentúra AFP.

Polícia v piatok zadržala loď v medzinárodných vodách pri Kanárskych ostrovoch a zatkla približne 20 osôb, uviedli pre agentúru AFP zdroje z AUGC. Nákladný priestor bol „úplne zaplnený“ balíkmi drogy a zdroje uviedli, že išlo o „historický úlovok“ 35 až 40 ton kokaínu. Loď vyplávala z hlavného mesta Sierry Leone, Freetownu, a smerovala do líbyjského Benghází. Momentálne kotví na Kanárskych ostrovoch, kde ju prehľadávajú. Podľa doterajších skúseností mali byť drogy následne preložené na menšie plavidlá pre distribúciu do Európy.

Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska pre novinárov v Madride uviedol, že toto zaistenie „bolo jedným z najväčších nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni“, bez ďalších podrobností. Väzby Španielska s Latinskou Amerikou a Marokom, ktoré je najväčším producentom konope, z neho robia kľúčový vstupný bod pre drogy do Európy. V roku 2024 španielska polícia zaistila 13 ton kokaínu z kontajnerovej lode, ktorá priplávala do prístavu Algeciras z Ekvádoru a doteraz to bolo najväčšie zaistené množstvo tejto drogy. V januári polícia zaistila na kontajnerovej lodi v Atlantickom oceáne približne 10 ton kokaínu.

