Napätie okolo projektu Málinec - Látky eskaluje: Skupina ľudí mala verbálne napadnúť vedcov

BRATISLAVA - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) zaznamenal nátlak na vedcov pri prieskume pre pripravovanú prečerpávajúcu vodnú elektráreň (PVE) Málinec - Látky. V pondelok o tom informovala kancelária generálneho riaditeľa VV s tým, že pre incident podáva trestné oznámenie.
Spresnila, že incident sa stal koncom apríla v časti Čechánky, ktorá patrí k obci Látky. Skupina osôb podľa VV verbálne napadla, zastrašovala a obmedzovala osobnú slobodu vedeckých pracovníkov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Napadnutí boli docent a odborný asistent, ktorí v danej lokalite robili prípravný prieskum pre geofyzikálne merania,“ objasňuje VV s tým, že takéto konanie považuje za neprijateľné.
Ako ďalej uvádza, incident sprevádzali vyhrážky ublížením na zdraví a poškodením techniky. „Situácia eskalovala do takej miery, že pracovníkov fakulty pod nátlakom donútili odovzdať pamäťovú kartu z dronu, ktorá obsahovala výsledky ich vedeckej činnosti,“ zdôrazňuje štátny podnik. Podotýka, že situácia sa upokojila po zásahu polície.
Vodohospodári pripomínajú, že všetky geofyzikálne práce sú súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti a sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Podotýkajú, že projekt PVE Málinec - Látky schválila vláda a aktivity sú v súlade s týmto rozhodnutím. „Pracovníci fakulty vstupovali výlučne na tie pozemky, pri ktorých väčšinoví spoluvlastníci nenamietali,“ tvrdí VV. Používané metódy podľa podniku nezasahujú do vlastníckych práv a nijakým spôsobom nepoškodzujú územie.
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Výstavba PVE Málinec sa v regióne Podpoľanie stretla s podporou samospráv, ale aj obavami. Aktivisti sa v súvislosti s prípravou projektu domáhajú zrušenia osvedčenia Ministerstva životného prostredia SR o významnej investícii.