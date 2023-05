Na túto FOTO sa vám bude pozerať veľmi ťažko: Vášmu dieťaťu ale môže zachrániť život

Fotografia, ktorú zdieľala organizácia Tiny Hearts Education, ukazuje, ako ľahko uviaznu malé predmety v hrdle dieťaťa. "Viem, že sa na tento záber nepozerá ľahko, ale je to dôležitá pripomienka týkajúca sa dusenia u malých detí," uviedla na Instagrame bývalá záchranárka a zakladateľka spoločnosti Nikki Jurcutzová. Na snímke vidno detskú priedušnicu - trubicu, ktorá spája hlasivku (hrtan) s prieduškami a vháňa vzduch do pľúc. V priedušnici trojročného dieťaťa je uviaznutá polovica arašidu, čo, bohužiaľ, viedlo k jeho smrti.

Predstavitelia Tiny Hearts vysvetlili, že malé deti nemajú úplne vyvinuté zuby, a preto ešte nie sú pripravené na konzumáciu mnohých jedál. Jurcutzová podľa vlastných slov z tohto dôvodu v rodine presadila rázne pravidlo - nepodávať oriešky deťom mladším ako päť rokov. Mnohí sa v komentároch podelili o svoj šok a poďakovali organizácii za varovanie. "Toto je môj najhorší strach. Úbohé dieťa a úbohá rodina," napísal jeden užívateľ.

Organizácia ďalej zdieľala tipy, čo robiť, ak sa dieťa dusí. "Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je kontaktovať záchranné zložky." S figurínou, ktorá pracovníčke pomáhala demonštrovať, čo robiť, vysvetlila, že následne chytíte dieťa do rúk, podopriete mu hlavu, krk a čeľusť a položíte si ho do lona. "Pomocou dlane zasadíte päť ostrých úderov medzi lopatky a medzi každým úderom do chrbta skontrolujete, či sa dýchacie cesty uvoľnili." Ak údery do chrbta neuvoľnia dýchacie cesty, prevráťte dieťa na chrbát. "Znova si ho položte do lona, umiestnite dva prsty tam, kde by ste zvyčajne vykonávali KPR a päťkrát stlačte hrudník. Opäť skontrolujte dýchacie cesty," poradila Jurcutzová. Až do príchodu záchranárov by ste mali striedať údery medzi lopatky s KPR. Ak dieťa upadne do bezvedomia, budete ho musieť oživovať, aby ste udržali orgány pri živote.

Dusenie u malých detí môže byť veľmi nebezpečné. Rodičia by preto mali vedieť, aké potraviny či predmety môžu byť pre dieťa život ohrozujúce. Pozor by si mali dávať najmä na: