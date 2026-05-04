Pondelok4. máj 2026, meniny má Florián, zajtra Lesana, Lesia

MIMORIADNE Veľké zmierenie? Fico sa stretol so Zelenským: Dohodli sa!

Zelenskyj sa v Jerevane stretol s Ficom. AKTUALIZOVANÉ
Zelenskyj sa v Jerevane stretol s Ficom.
TASR

BRATISLAVA/JEREVAN - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že sa popri summite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane stretol s premiérom SR Robertom Ficom. Ukrajina je podľa Zelenského otvorená konštruktívnemu dialógu so Slovenskom a má záujem o silné vzájomné vzťahy.

Rokovanie o spolupráci

„Rokovali sme o spolupráci v rôznych oblastiach a o usporiadaní zasadnutia vlád v blízkej budúcnosti vo formáte medzivládnej komisie,“ informoval ukrajinský prezident na sieti X.

Plánované stretnutie so Zelenským avizoval Fico po ich spoločnom telefonáte v sobotu. Počas rozhovoru predseda slovenskej vlády okrem iného potvrdil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ, pretože si želá, aby bola susedná Ukrajina stabilnou a demokratickou krajinou. Obaja sa zároveň navzájom pozvali na návštevu Kyjeva a Bratislavy.

Plán návštev hlavných miest

V Jerevane sa premiér SR a prezident Ukrajiny ďalej dohodli, že ich tímy pripravia harmonogram zmienených návštev hlavných miest. „Zaoberali sme sa aj otázkou členstva Ukrajiny v EÚ. Je dôležité poznamenať, že Slovensko podporuje pristúpenie Ukrajiny k Európskej únii a je pripravené nám na tejto ceste pomáhať. Som za to vďačný,“ dodal Zelenskyj.

Fico po sobotňajšom telefonáte so Zelenským vyhlásil, že napriek rozdielnym názorom na niektoré témy majú obaja spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou.

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

Premiér SR Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informoval o tom v pondelok v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.

„Položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som sa v mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie, a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko. Nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku. Bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým,“ priblížil Fico. Tvrdí, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa začala už dávnejšie a mala istý historický kontext. „Nenechám sa zatlačiť do tejto polohy, že mám mať nejaké výčitky svedomia,“ dodal. Na stretnutí Európskeho politického spoločenstva sa ho vraj nikto z lídrov na cestu do Ruska nepýtal. Všetci podľa Fica vedia, že má „argumenty, ktoré sa nedajú prebiť“. Zdôraznil, že dialóg je potrebný.

Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a SR by mohlo byť do konca júna

Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v pondelok v arménskom Jerevane o tom informoval premiér Robert Fico. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov.

Spoločné rokovanie vlád považuje Fico za najlepší formát na pokračovanie. To, či sa uskutoční stretnutie v Bratislave alebo Kyjeve ešte nie je jasné. „Zdalo sa mi, že prezident Zelenský bol pomerne flexibilný v tejto otázke, takže my sa asi pokúsime tú vládu zorganizovať v Bratislave, uvidíme, aká na to bude reakcia,“ povedal Fico. Zároveň poznamenal, že je zodpovedný za dobré vzťahy so susedmi Slovenska.

 
 

Priblížil, že identifikoval niekoľko nových tém, ktorým sa vlády majú venovať. Ide o cestné prepojenie medzi Slovenskom a Ukrajinou. „Raz bude po vojne a Ukrajina bude zaujímavý trh, čiže akékoľvek prepojenie, železničné, letecké, cestné, bude veľmi dobré,“ podotkol. Podľa premiéra SR bude treba urobiť niekoľko nových dohôd v súvislosti s implementáciou energetického programu v rámci EÚ za 100 miliónov eur. Poukázal aj na ďalšie rozširovanie hraničných prechodov či na železničné prepojenie medzi Slovenskom a Ukrajinou. Témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci. „Naďalej platí, Slovensko nebude podporovať žiadne vojenské pôžičky pre Ukrajinu a platí, že Slovensko nebude zadarmo dávať Ukrajine žiadne zbrane. Keď si chce niekto niečo kúpiť, tak nech si to od nás kúpi,“ skonštatoval Fico.

