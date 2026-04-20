Pondelok20. apríl 2026, meniny má Marcel, zajtra Ervín

Začal sa súdny proces pre tragický výbuch plynu v bytovke v Prešove

Hlavné pojednávanie na Okresnom súde v Prešove v súvislosti s výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove zo 6. decembra 2019. Na snímke traja z piatich obžalovaných, sprava Ondrej T., Ján R a Marek T. na súde v Prešove. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)
TASR

PREŠOV - Na Okresnom súde (OS) v Prešove sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v súvislosti s tragickým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove v roku 2019. Obžalovaní sú projektový manažér a zároveň stavbyvedúci Milan H., bagrista Martin M. a traja živnostníci Ján R., Ondrej T. a Marek T.

Začiatok hlavného pojednávania

„Po prednesení obžaloby prokurátorom Krajskej prokuratúry v Prešove súd pristúpil k výpovediam dvoch obžalovaných, traja využili právo nevypovedať a samosudkyňa následne čítala na hlavnom pojednávaní ich výpovede z prípravného konania,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že piati muži sú obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia.

Na úvod pojednávania predniesol prokurátor obžalobu, ktorá má viac ako 100 strán. Trom obžalovaným sa kladie za vinu, že pri výkopových prácach z nedbanlivosti a v rozpore s príslušnými právnymi predpismi mali spôsobiť prerazenie plynového potrubia a po zistení poškodenia neprijali potrebné opatrenia. Únik a hromadenie plynu v bytovom dome viedol k výbuchu a požiaru.

Vina stavbyvedúceho a šéfa prác

Stavbyvedúceho vinia za to, že ako zodpovedná osoba nepožiadal plynárov o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a porušiť mal aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov. Vedúcemu zemných prác sa kladie za vinu, že mal z nedbanlivosti súhlasiť s takto vykonávaným mikrotunelovaním a po zistení prerazenia potrubia a úniku plynu nevykonal potrebné opatrenia.

Argumenty obhajoby

„Udalosťou sa treba zaoberať jednak pred prerazením a jednak po prerazení,“ uviedol Martin Štrkolec, obhajca Jána R., Ondreja T. a Mareka T. Ako ďalej spresnil, jeho klienti po prerazení plynového potrubia urobili všetky potrebné opatrenia, ktoré od nich bolo možné vyžadovať a ktoré boli zaužívané nielen na danej stavbe, ale aj na obdobných stavbách v minulosti. Rovnako zdôraznil, že keďže jeho klientom bola odovzdaná informácia o privolaní všetkých záchranných zložiek, vrátane plynárov, nebolo podľa neho potrebné zahlcovať bezpečnostné linky a integrovaný systém opakovaným oznamovaním tých istých skutočností.

Nové termíny súdu

Ďalší termín hlavného pojednávania bol podľa Petrufovej stanovený na 8. a 15. júna, kedy súd plánuje pokračovať v čítaní výpovedí obžalovaných a budú predvolaní svedkovia navrhovaní prokurátorom.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba bola nezvestná a následne vyhlásená súdom za mŕtvu. Bytovku následne zbúrali.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ďalšie zo Zoznamu