AKTUÁLNE V budove STU v Bratislave vznikol požiar: Na mieste prebieha evakuácia!

BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči aktuálne zasahujú pri požiari v budove Slovenskej technickej univerzity (STU) na Radlinského ulici v Bratislave. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Aktualizované 17:11 Najnovšie dianie v okolí budovy svedčí o tom, že sa požiar už podarilo dostať pod kontrolu. Viaceré hasičské zložky sa už chystajú na odchod.
Aktualizované 17:08 Podľa našich informácií bol požiar lokalizovaný na 7. poschodí bloku C. Nateraz sa nevedia požiarnici zhodnúť na príčine požiaru, mnohí svedkovia videli len stúpajúci dym. Jeden z nich prezradil, že sa všetko začalo v jednom z terárií.
„V súčasnosti prebieha evakuácia osôb nachádzajúcich sa v objekte,“ priblížili hasiči.
VIDEO V budove STU v Bratislave vznikol požiar, ľudí evakuovali: