Varovanie hasičov: V TÝCHTO okresoch platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
KOŠICE - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch vyhlásili hasiči od piatka pre celé územie Košíc a okres Košice - okolie. Platí to až do odvolania. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
„Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie opatrení na predchádzanie vzniku požiarov,“ uviedli hasiči.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch pre celé územie okresov Košice I až IV v piatok od 12.00 h. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice - okolie ho vyhlásilo v územnom obvode okresu v piatok od 15.00 h.