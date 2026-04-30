Desivá nehoda v Bratislave: Motorkár po náraze skončil za zvodidlami, skončil v nemocnici

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri objasňovaní nehody motocykla na Bratskej ulici v Bratislave z 24. apríla. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
K nehode došlo o 17.07 h na zjazde z Bratskej ulice v smere na Panónsku cestu. „Podľa doposiaľ zistených informácií tam vodič motocykla neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky, pričom v dôsledku toho narazil do zvodidiel po ľavej strane jeho smeru jazdy,“ priblížila Šimková. Vodič motocykla preletel cez zvodidlá na trávnatý porast na Panónskej ceste. So zraneniami ho previezli do jednej z bratislavských nemocníc.
Polícia vyzýva vodičov, ktorí boli svedkami nehody, prípadne ju majú na kamerovom zázname z vozidla, alebo občanov, ktorí boli taktiež svedkami udalosti, aby to oznámili.