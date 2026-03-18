Fico skritizoval Šimečku spolu s ďalším kandidátom Smeru: Zamerali sa na jeho slová spred topoľčianskej fabriky

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) ostro skritizoval lídra opozície Michala Šimečku (Progresívne Slovensko). Obvinil ho zo šírenia klamstiev o cenách pohonných hmôt aj zo zavádzania verejnosti v súvislosti so situáciou vo fabrike pri Topoľčanoch. Do sporu sa zapojil aj Ficov spolukandidát z volieb 2023 Artur Bekmatov. Ten sa v tom čase nachádzal na závere kandidátky Smeru.
Fico vo videu tvrdí, že opozícia „s absolútnym oduševnením šíri klamstvo“, že Slovensko má najdrahšie pohonné hmoty v EÚ. Podľa neho tieto tvrdenia nezodpovedajú realite. „Keď mu položíte otázku, prečo na severe Slovenska Poliaci vykúpili všetku naftu, tak neodpovedá. Pravda ho nikdy nezaujímala,“ vyhlásil premiér na adresu Šimečku.
Zároveň dodal, že cieľom opozície je podľa jeho slov poškodzovať krajinu: „Dôležité je škodiť Slovensku a vytvárať zlú náladu.“
Spor o fabriku pri Topoľčanoch
Premiér pripomenul aj návštevu Šimečku z 1. mája 2025, keď predseda PS kritizoval situáciu vo fabrike v regióne Topoľčian. Fico zdôraznil, že ide o miesto, kde sám v minulosti odpracoval nočnú zmenu.
Podľa Fica však Šimečka prezentoval skreslené informácie o hromadnom prepúšťaní. „Vôbec sa neunúval navštíviť firmu či úrad práce a získať relevantné údaje, pretože prišiel len škodiť,“ povedal.
Do preverovania situácie sa podľa premiéra zapojil aj Bekmatov. Ten mal zistiť, že avizované prepúšťanie viac ako 400 zamestnancov sa nenaplnilo. „Z hromadného prepúšťania nebolo nič, čo musel mladý Šimečka vedieť. Toto však zatajil,“ tvrdí Fico.
Reálne čísla podľa vlády
Premiér sa odvoláva na údaje z úradu práce v Topoľčanoch. Podľa nich malo na základe hromadného prepúšťania odísť približne 40 ľudí. Firma zároveň neskôr opäť hľadala nových zamestnancov.
„Keď ste tam stáli 1. mája minulého roku, fabrika zamestnávala 2762 ľudí. Dnes ich je 2789,“ uviedol Fico.
Podľa jeho slov bol dôvodom preventívneho ohlásenia prepúšťania vývoj objednávok v automobilovom priemysle a rozhodnutia na úrovni zahraničného koncernu.
Ostrý odkaz opozícii
Premiér na záver adresoval Šimečkovi priamy odkaz: „Prestaňte klamať, škodiť a šíriť zlú náladu. Chápem, že nič iné neviete, ale to vás nemôže ospravedlniť.“
Napätie medzi vládnym Smerom a opozičným PS tak naďalej eskaluje.