Útok na aktivistku Zuzanu Petkovú: FOTO Zdemolované auto, prehovorila aj o agresívnych odkazoch

BRATISLAVA - Bývalej novinárke Zuzane Petkovej, ktorá aktuálne pôsobí v nadácii Zastavme korupciu niekto zdemoloval auto. Známa aktivistka hovorí o rastúcej agresivite.
O incidente informovala Petková na sociálnej sieti. "Bola som na polícii oznámiť, že niekto mi pred domom zdemoloval služobné auto. Rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu," uviedla s tým, že nešlo o krádež, z auta nič nezmizlo.
"V posledných týždňoch mi navyše na služobnú adresu chodia agresívne, vulgárne maily, ktoré mi želajú smrť. Agresivita stúpa a pociťujú ju aj iní kolegovia, či už priamo alebo cez komentáre na sociálnych sieťach," tvrdí.
Podľa jej slov je zrejmé, že agresivita je živená aj zo strany politikov, ktorí vo svojich vystúpeniach verejne klamú o práci Nadácie Zastavme korupciu a podnecujú nenávisť. "Urobíme všetko pre bezpečnosť kolegov aj našich rodín, ale nevzdáme sa. Budeme naďalej odkrývať korupciu a brániť právny štát," dodala.
Zuzana Petková je známa ako investigatívna novinárka zaoberajúca sa témami súvisiacimi s transparentnosťou verejnej správy. Dlhodobo sa venuje témam korupcie, klientelizmu a fungovania štátu. Aktuálne pôsobí v Nadácii Zastavme korupciu.