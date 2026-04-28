Ombudsman žiada zmenu legislatívy: Poplatky v zdravotníctve sú nejasné a pacienti v neistote

BRATISLAVA - V súvislosti s poplatkami v zdravotníctve požaduje verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský od zákonodarcov zmenu legislatívy. Súčasné právne predpisy sú podľa neho vágne napísané. Štát má dve možnosti, ako problematické platby u lekároch riešiť. Môže ich buď úplne zakázať s jasne stanovenými výnimkami, alebo úhrady pacientov pripustiť s jasnými hranicami. Dobrovodský o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii. Rezort zdravotníctva podľa neho už prisľúbil zmeny.
Ombudsman sa pri tom odvolal na svoju mimoriadnu správu, ktorú predložil do Národnej rady SR. Vyplýva z nej, že pri prieskume zistila jeho kancelária viacero systémových nedostatkov. „Ide o systémový problém, ktorého podstatou je súbeh dvoch vzájomne prepojených deficitov: na jednej strane nedostatočne určitý a interpretačne nestabilný právny rámec priamych úhrad, na druhej strane oslabená účinnosť dozorných mechanizmov, ktoré majú neoprávnenému spoplatňovaniu predchádzať a sankcionovať ho,“ uviedol ombudsman v správe.
archívne video
Nejasné poplatky pre pacientov
Aktuálna právna úprava podľa neho vytvára právnu neistotu u pacientov. Tí potom nevedia, na čo majú u lekára nárok z verejného zdravotného poistenia a za čo si už musia priplatiť. Zdôraznil, že osobitne závažné situácie nastávajú, ak sa pre nezaplatený poplatok pacient k zdravotnej starostlivosti nedostane alebo nastane jej odklad.
Štát podľa ombudsmana zlyháva
„Tu štát zlyháva, jednoznačne. Myslíme si, že štát tu musí zabrať, musí vykonať čoskoro opatrenia, lebo toto je trvalo neudržateľné. Spôsobí to zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, nedôveru v sektor,“ vyhlásil ombudsman.
Ako priblížil, problémom je aj nedostatočná kontrola. Vyššie územné celky podľa neho v posledných dvoch rokoch vykonali približne 900 kontrol. Štát im však nedal dostatočné právomoci. Samosprávnym krajom zároveň vytkol, že problém niekedy zľahčujú.
Neefektívne mechanizmy a podnety
„Existujúce kontrolné mechanizmy v našej republike nie sú spôsobilé účinne reagovať na neoprávnené poplatky alebo ich výber. Tieto kontrolné mechanizmy nie sú spôsobilé poskytovateľov zdravotnej starostlivosti odradiť účinne od tejto činnosti,“ myslí si. Ako dodal, možnosti na zlepšenie vidí aj v prepracovaní kompetencií rôznych orgánov. Doplnil, že jeho kancelária dostala v roku 2025 na výber poplatkov v zdravotníctve 30 podnetov.
Ombudsman tiež poukázal, že nie každý lekár vybraný poplatok aj riadne zdaní. V prípade zistenia pochybenia postúpi samosprávny kraj prípad Finančnej správe. Dobrovodský informoval, že sa Finančnej správy na tieto prípady pýtal, tá mu však doteraz neodpovedala.
Ministerstvo zdravotníctva podľa Dobrovodského na výsledky prieskumu už reagovalo. Vedenie rezortu sa s ombudsmanom podľa jeho slov stretlo v pondelok (27. 4.) a prisľúbilo, že na jeseň príde s riešeniami.