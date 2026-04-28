Príbeh malého Adama: Keď sa „obyčajná“ zápcha zmenila na boj o život na Kramároch

„Nechcel sa dať vziať na ruky a v noci sa potil tak, že sme museli prezliekať celú posteľ,“ spomína mama Ľubica na nenápadné príznaky, ktoré predchádzali šokujúcej diagnóze jej 14-mesačného syna. Primár detskej chirurgie na Kramároch, Igor Béder, v otvorenom rozhovore vysvetľuje, prečo sú onkologické prípady u detí tie najťažšie a prečo pri nich intuícia rodiča hrá kľúčovú úlohu.

Detská chirurgia nie je len o naprávaní zlomenín. Je to svet, kde sa operuje „od hlavy až po päty“ a kde sa lekári denne stretávajú s osudmi, ktoré vám zovrú hrdlo. Jedným z nich je aj príbeh malého Adama, ktorého cesta za uzdravením začala banálnym problémom s vyprázdňovaním.

Nenápadné varovné signály, ktoré netreba ignorovať

Adamko bol živé dieťa, miloval sirény sanitiek a behanie v parku. Potom sa však niečo zmenilo. Mama Ľubica si všimla symptómy, ktoré sa spočiatku zdali ako bežné sprievodné javy rastu zubov:

  • Strata záujmu o okolie: Prestal reagovať na obľúbené podnety.
  • Odmietanie pohybu: Dieťa, ktoré predtým neobsedelo, zrazu nechcelo chodiť a plakalo pri každom pokuse postaviť ho na nohy.
  • Extrémne nočné potenie: Prepotené pyžamo aj plachta.
  • Neprirodzená poloha pri spánku: Telo vyvrátené ako luk (reakcia na bolesť chrbtice, ktorú dieťa nevie opísať).

Hoci pediatrička príznaky spočiatku podceňovala, Ľubica sa nevzdala. Cez známeho sa dostala k primárovi Igorovi Béderovi. „Pozreli sme zadoček a už to bolo jasné,“ hovorí lekár. Diagnóza? Sakrokokcygeálny teratóm – vzácny nádor na kostrči, ktorý v Adamovom prípade prerastal do vnútra a metastázoval do stavcov a pľúc.

Chirurg ako navigátor v neznámom teréne

Primár Béder prirovnáva onkochirurgiu k ceste s neistou mapou. „Žiadna technika vám nepovie všetko. Často na sále zistíme, že nádor obrastá dôležité cievy a musíme improvizovať,“ vysvetľuje. Na Klinike detskej chirurgie v NÚDCH majú onkologické prípady absolútnu prednosť – žiaden „waiting list“ neexistuje, keď ide o život.

V Adamovom prípade operácia dopadla úspešne, no bol to len začiatok. Nasledovala náročná chemoterapia, biologická liečba a roky nosenia korzetu kvôli poškodeným stavcom.

Dôvera: Najsilnejší liek v nemocnici

V podcaste zaznel dôležitý odkaz pre všetkých rodičov v podobnej situácii: Dôverujte lekárom, ale pýtajte sa. „Pacient a rodič, ktorý spolupracuje a dôveruje, má lepšie výsledky. Deti neskutočne vnímajú strach rodiča. Musíme to zvládnuť kvôli nim,“ hovorí primár Béder.

Mama Ľubica dopĺňa dôležitý postreh pre okolie chorých rodín: Netlačte na nich. Rodičia v kríze potrebujú čas spracovať informácie. Namiesto otázok „čo je nové?“ stačí napísať: „Myslíme na vás, ozvi sa, keď budeš môcť.“

Šťastný koniec a nová nádej

Dnes má Adam 10 rokov. Hoci si liečba vybrala svoju daň v podobe zhoršeného sluchu, Adam je dnes reprezentantom Slovenska vo footgolfe. Šport, ktorý si vybral kvôli šetrnosti k chrbtici, mu vrátil radosť zo života.

Príbehu pomáha aj DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE!. Práve vďaka podpore darcov sa nemocničné chodby na Kramároch menia zo sivých sterilných priestorov na miesta, kde sa deti cítia o niečo menej ako pacienti a o niečo viac ako deti. Pretože ako hovorí primár: „Psychika robí 50 % úspechu liečby.“

Chcete pomôcť aj vy?

DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE! pomáha zlepšovať vybavenie kliniky a spríjemňovať pobyt deťom, ktoré na chirurgii trávia dlhé týždne. Vaša podpora môže znamenať modernejší prístroj alebo aspoň krajšiu izbu pre malých bojovníkov, ako je Adam.

Odporúčame

Zoznam TV

Ďurovčíkov Vták Ohnivák vletel do Let's Dance, spustil ošiaľ
Ďurovčíkov Vták Ohnivák vletel do Let's Dance, spustil ošiaľ
Prominenti
Rituál krásy, ktorý ochráni pleť pred slnkom a stresom: Vďaka tomuto si uchránite niekoľko rokov pred starnutím
Rituál krásy, ktorý ochráni pleť pred slnkom a stresom: Vďaka tomuto si uchránite niekoľko rokov pred starnutím
Zoznam TV
Dominiku nezlomili tréningy ani psychická záťaž: Cibulková o tom, čo doteraz pred všetkými tajila
Dominiku nezlomili tréningy ani psychická záťaž: Cibulková o tom, čo doteraz pred všetkými tajila
Prominenti

Domáce správy

Tarabov rezort rozdelil na
Tarabov rezort posiela 30 miliónov eur do škôl: Čaká ich veľká modernizácia
Domáce
Ilustračné foto
Rezort vnútra spúšťa nájomné byty v Žiline: Stovky zamestnancov získajú bývanie za zvýhodnených podmienok
Domáce
Ilustračné foto
Trenčianska prokuratúra rieši prípad šírenia extrémistického materiálu
Domáce
Neskutočná TRAGÉDIA: OTEC zaútočil na svoje maloleté DIEŤA. Boj o živo prehralo! Mrazivé detaily nešťastia
Neskutočná TRAGÉDIA: OTEC zaútočil na svoje maloleté DIEŤA. Boj o živo prehralo! Mrazivé detaily nešťastia
Košice

Zahraničné

Péter Magyar
Budúci maďarský premiér mieri na Slovensko: Magyar kritizuje Ficovu vládu aj Benešove dekréty
Zahraničné
Ilustračné foto
Šokujúci verdikt! Mladík dostal za pokus o vraždu a ďalšie činy 9 rokov väzenia
Zahraničné
Ilustračné foto
Zemetrasenie v energetike! Spojené arabské emiráty opúšťajú ropný kartel
Zahraničné
Ilustračné foto
Izrael opäť vyzval obyvateľov južného Libanonu na evakuáciu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Jána Ďurovčíka dojali slová,
Ďurovčíkov Vták Ohnivák vletel do Let's Dance, spustil ošiaľ: Radosť, smiech a... kto ho rozplakal?
Domáci prominenti
Antonio Banderas a Melanie
Aj po rokoch sú šmrncovní: Banderas s Melanie 10 rokov po rozvode a... ruka v ruke! Čo sa deje?
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková
Dominiku nezlomili tréningy ani psychická záťaž: Cibulková o tom, čo doteraz pred všetkými tajila
Domáci prominenti
Kesha, Grammy 2026
Slávna speváčka provokuje z dovolenky: FOTO Hore bez... To čím si zakryla bradavky?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Otvoril dvere a takmer
Otvoril dvere a takmer mu vypadli oči z jamiek: Pozrite sa, kto sa nenápadne vkradol do hotelovej kuchyne!
Zaujímavosti
Neobjavený Balkán: 6 menej
Neobjavený Balkán: 6 menej známych miest, ktoré rozhodne stoja za návštevu
dromedar.sk
Tisíce ľudí bojujú o
Tisíce ľudí bojujú o JEDEN FLEK: Pozrite sa na podmienky práce, ktoré znejú ako VÝHRA V LOTÉRII!
Zaujímavosti
Vyzerajú lákavo, no môžu
Našli hubársky JACKPOT, no namiesto košíkov vyťahovali mobily: Ak uvidíte TOTO v lese, radšej ruky preč!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Slovenský paradox? Po návrate
Slovenský paradox? Po návrate "lacnej" ruskej ropy tankujeme opäť najdrahšie v regióne, upozorňuje Hnutie Slovensko!
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)

Šport

Slováci s historickým úspechom na MS, pred play-off máme jednu nevídanú istotu
Slováci s historickým úspechom na MS, pred play-off máme jednu nevídanú istotu
MS v hokeji do 18 rokov
Identita a progres, kedy dostane Carrick trvalé miesto v Manchestri? Dve ikony jasne prehovorili
Identita a progres, kedy dostane Carrick trvalé miesto v Manchestri? Dve ikony jasne prehovorili
Premier League
Vyštudovaný filozof si natiera ligu na chlieb: Chelsea dostala košom od skvelého trénera
Vyštudovaný filozof si natiera ligu na chlieb: Chelsea dostala košom od skvelého trénera
Premier League
Alonso prvýkrát prehovoril o plánoch na budúcu sezónu a možnom konci kariéry: Je ťažké to akceptovať
Alonso prvýkrát prehovoril o plánoch na budúcu sezónu a možnom konci kariéry: Je ťažké to akceptovať
Formula 1

Auto-moto

FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Predstavujeme
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Doprava

Kariéra a motivácia

Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Motivácia a produktivita
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Pracovné prostredie
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Networking
Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Ovocné dezerty

Technológie

Afrika sa trhá na dve časti. Pod miestom, ktoré preslávili fosílie našich predkov, sa začal proces, ktorý raz môže vytvoriť nový oceán
Afrika sa trhá na dve časti. Pod miestom, ktoré preslávili fosílie našich predkov, sa začal proces, ktorý raz môže vytvoriť nový oceán
Veda a výskum
„Babička, nasadni si!“ Ukrajinský dron a robot zachránili 77-ročnú ženu z bojovej zóny
„Babička, nasadni si!“ Ukrajinský dron a robot zachránili 77-ročnú ženu z bojovej zóny
Moderná vojna a konflikty
Samsung Wallet dostáva novú funkciu Trips. Cestovanie bude výrazne jednoduchšie, takto bude novinka fungovať
Samsung Wallet dostáva novú funkciu Trips. Cestovanie bude výrazne jednoduchšie, takto bude novinka fungovať
Samsung
Kupuješ jazdené auto zo zahraničia? EÚ chystá zmenu, ktorá môže sťažiť stáčanie kilometrov a podvody
Kupuješ jazdené auto zo zahraničia? EÚ chystá zmenu, ktorá môže sťažiť stáčanie kilometrov a podvody
Autá

Bývanie

Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to

Pre kutilov

Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 momentov, ktoré rozhodujú o tom, či s vami chlap zostane: Pozor, väčšina žien ich prehliadne
Partnerské vzťahy
5 momentov, ktoré rozhodujú o tom, či s vami chlap zostane: Pozor, väčšina žien ich prehliadne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Péter Magyar
Zahraničné
Budúci maďarský premiér mieri na Slovensko: Magyar kritizuje Ficovu vládu aj Benešove dekréty
Útok na aktivistku Zuzanu
Domáce
Útok na aktivistku Zuzanu Petkovú: FOTO Zdemolované auto, prehovorila aj o agresívnych odkazoch
Pri pobreží chorvátskeho ostrova
Zahraničné
Žralok v Chorvátsku! Šokujúce správy tesne pred letnou sezónou: V tejto lokalite majú problém
Šok na trnavskom sídlisku:
Domáce
Šok na trnavskom sídlisku: Po ulici sa za bieleho dňa premávala úplne NAHÁ žena! Zasiahnuť musela polícia

Ďalšie zo Zoznamu