Príbeh malého Adama: Keď sa „obyčajná“ zápcha zmenila na boj o život na Kramároch

„Nechcel sa dať vziať na ruky a v noci sa potil tak, že sme museli prezliekať celú posteľ,“ spomína mama Ľubica na nenápadné príznaky, ktoré predchádzali šokujúcej diagnóze jej 14-mesačného syna. Primár detskej chirurgie na Kramároch, Igor Béder, v otvorenom rozhovore vysvetľuje, prečo sú onkologické prípady u detí tie najťažšie a prečo pri nich intuícia rodiča hrá kľúčovú úlohu.
Detská chirurgia nie je len o naprávaní zlomenín. Je to svet, kde sa operuje „od hlavy až po päty“ a kde sa lekári denne stretávajú s osudmi, ktoré vám zovrú hrdlo. Jedným z nich je aj príbeh malého Adama, ktorého cesta za uzdravením začala banálnym problémom s vyprázdňovaním.
Nenápadné varovné signály, ktoré netreba ignorovať
Adamko bol živé dieťa, miloval sirény sanitiek a behanie v parku. Potom sa však niečo zmenilo. Mama Ľubica si všimla symptómy, ktoré sa spočiatku zdali ako bežné sprievodné javy rastu zubov:
- Strata záujmu o okolie: Prestal reagovať na obľúbené podnety.
- Odmietanie pohybu: Dieťa, ktoré predtým neobsedelo, zrazu nechcelo chodiť a plakalo pri každom pokuse postaviť ho na nohy.
- Extrémne nočné potenie: Prepotené pyžamo aj plachta.
- Neprirodzená poloha pri spánku: Telo vyvrátené ako luk (reakcia na bolesť chrbtice, ktorú dieťa nevie opísať).
Hoci pediatrička príznaky spočiatku podceňovala, Ľubica sa nevzdala. Cez známeho sa dostala k primárovi Igorovi Béderovi. „Pozreli sme zadoček a už to bolo jasné,“ hovorí lekár. Diagnóza? Sakrokokcygeálny teratóm – vzácny nádor na kostrči, ktorý v Adamovom prípade prerastal do vnútra a metastázoval do stavcov a pľúc.
Chirurg ako navigátor v neznámom teréne
Primár Béder prirovnáva onkochirurgiu k ceste s neistou mapou. „Žiadna technika vám nepovie všetko. Často na sále zistíme, že nádor obrastá dôležité cievy a musíme improvizovať,“ vysvetľuje. Na Klinike detskej chirurgie v NÚDCH majú onkologické prípady absolútnu prednosť – žiaden „waiting list“ neexistuje, keď ide o život.
V Adamovom prípade operácia dopadla úspešne, no bol to len začiatok. Nasledovala náročná chemoterapia, biologická liečba a roky nosenia korzetu kvôli poškodeným stavcom.
Dôvera: Najsilnejší liek v nemocnici
V podcaste zaznel dôležitý odkaz pre všetkých rodičov v podobnej situácii: Dôverujte lekárom, ale pýtajte sa. „Pacient a rodič, ktorý spolupracuje a dôveruje, má lepšie výsledky. Deti neskutočne vnímajú strach rodiča. Musíme to zvládnuť kvôli nim,“ hovorí primár Béder.
Mama Ľubica dopĺňa dôležitý postreh pre okolie chorých rodín: Netlačte na nich. Rodičia v kríze potrebujú čas spracovať informácie. Namiesto otázok „čo je nové?“ stačí napísať: „Myslíme na vás, ozvi sa, keď budeš môcť.“
Šťastný koniec a nová nádej
Dnes má Adam 10 rokov. Hoci si liečba vybrala svoju daň v podobe zhoršeného sluchu, Adam je dnes reprezentantom Slovenska vo footgolfe. Šport, ktorý si vybral kvôli šetrnosti k chrbtici, mu vrátil radosť zo života.
Príbehu pomáha aj DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE!. Práve vďaka podpore darcov sa nemocničné chodby na Kramároch menia zo sivých sterilných priestorov na miesta, kde sa deti cítia o niečo menej ako pacienti a o niečo viac ako deti. Pretože ako hovorí primár: „Psychika robí 50 % úspechu liečby.“
Chcete pomôcť aj vy?
DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE! pomáha zlepšovať vybavenie kliniky a spríjemňovať pobyt deťom, ktoré na chirurgii trávia dlhé týždne. Vaša podpora môže znamenať modernejší prístroj alebo aspoň krajšiu izbu pre malých bojovníkov, ako je Adam.
