Šialené zábery z hôr! Turista sa priblížil k medveďovi, čo to skúšal?! VIDEO Šelma sa proti nemu rozbehla

LOS ANGELES - Na turistickom chodníku na Mount Wilson v kalifornskom Angeles National Forest sa odohrala nebezpečná situácia, ktorú zachytilo video. Medveď sa tam dostal do bezprostrednej blízkosti turistu, ktorý sa namiesto ústupu rozhodol k zvieraťu priblížiť a pokúsiť sa ho vyplašiť zvončekmi. Zvuk však medveďa neodradil, práve naopak.
Video ukazuje, ako sa turista a medveď ocitnú zoči‑voči v krátkej vzdialenosti. Muž následne vykročí smerom k zvieraťu a robí hluk v snahe ho zahnať. Medveď sa však náhle rozbehne proti nemu. Autor videa Eric Chiu priznal, že nemohol uveriť tomu, čo vidí, píše NBC Los Angeles.
„Myslel som si, že ten chlap je blázon a dúfal som, že sa mu nič nestane,“ povedal. „Neviem, čo mu prebehlo hlavou, pretože posledná vec, ktorú by ste čakali, je, že niekto pôjde smerom k medveďovi. V tej chvíli som sa naozaj bál o jeho bezpečnosť,“ dodal.
Chiu prestal nakrúcať vo chvíli, keď medveď vyzeral byť agresívny. Turista po útoku začal cúvať, rovnako ako Chiu a jeho priatelia. Skupina sa následne presunula vyššie do kopca a ukryla sa za krovinami, aby nechala medveďa prejsť. Napokon sa im podarilo bezpečne zostúpiť z hory bez ďalšieho stretnutia.
Incident opäť pripomenul, že pri stretnutí s medveďom je kľúčové zachovať odstup, neprovokovať zviera a nesnažiť sa ho zaháňať zblízka. U medveďa šlo v tomto prípade o varovné alebo obranné správanie - to sa prejavuje práve prudkým výpadom, rýchlym rozbehnutím sa na pár krokov či zaháňaním. Varovný výpad je posledný stupeň pred skutočným útokom. Ak človek nereaguje správne, môže sa situácia zmeniť na fyzický útok. Tým, že sa človek k nemu priblížil, sa medveď cítil ohrozený, nebol ale v loveckom režime. Zvončeky pomáhajú predchádzať stretnutiu so šelmou, rozhodne však neslúžia k plašeniu v bezprostrednej blízkosti.